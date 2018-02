Zagreb na mukama, a oni koji su im zbrisali, vani briljiraju...

Mučimo se, tražimo način kako igrati bez ljevaka u vanjskoj liniji, nema nas puno i krpamo se kako znamo, govori gotovo nakon svake utakmice Zlatko Saračević otkako je sjeo na klupu rukometaša Zagreba.

Nije Sarač prvi kojeg je zahvatilo 'prokletstvo plinara'. S istim ili sličnim problemima borili su se prije njega i Veselin Vujović, koji je govorio da nikad u karijeri nije vidio toliko pehova s ozljedama, mučio se i Slavko Goluža pa i Kasim Kamenica, no Saračevića su problemi zadesili na najvažnijem mjestu u momčadi, vanjskoj liniji.

U sezonu su krenuli s Mandalinićem, Josipom Valčićem, Mrakovčićem, Pavlovićem, Hrstićem, Miklavčičem, Vuglačem, Lučinom, a nakon ozljede Miklavčiča doveden je i Žarko Marković. No ozljeda Slovenca na desnom vanjskom samo je bila naznaka kakve muke čekaju Zagreb ove sezone.

Ozlijedio se Pavlović i tek se prije koji tjedan vratio, Mandalinić je otišao, teško su nastradali Hrstić i Vuglač, Vekić se tek vraća nakon gotovo dvije godine pauze, Lučin i Mrakovčić imali su nekoliko lakših ozljeda i nikako da ulove kontinuitet, Žare Marković se po dolasku odmah ozlijedio i nije pružio što se od njega očekivalo i u redovima hrvatskog prvaka sa strahom gledaju na svaku novu utakmicu, svaki novi trening, ma na svaki novi korak svojih igrača.

Ivan Horvat dobro bi im došao

I kako se sada pokrpati u najvažnijem dijelu sezone. Izbor je jako sužen, a hrvatskom prvaku visi ulazak u osminu finala Lige prvaka i novi igrači trebaju im odmah. Čak i da dovedu nekoga, taj u LP-u ne može igrati prije osmine finala, no dobro će im doći bilo kakvo pojačanje za SEHA ligu. Posljednjih se dana sve češće spominje 24-godišnji Ivan Horvat. Riječ je o srednjem vanjskom, jako dobrom strijelcu kojeg je Zagreb upoznao kroz domaće utakmice u dresu Varaždina i Bjelovara, ali isto tako i igraču o kojem su prije koju godinu ozbiljno razmišljali. No 2016. iznenada se javio bogati Flensburg dok je tamo glavnu riječ imao Ljubo Vranješ i doveo hrvatskog rukometaša na probu. Ivan je zadovoljio i ostao u redovima moćnog Flensburga. Nije se od tada naigrao i došlo je vrijeme za promjenu. Zagreb je ponovno u igri i nadamo se da bi Horvat napokon mogao obući dres hrvatskog prvaka.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

E, da im je Halil Jaganjac

Posebna priča je pak Halil Jaganjac. Dečko je čudo, njegove radne navike uspoređuju s onima Dražena Petrovića, izgleda i igra puno zrelije od svojih 19 godina i velika je šteta što se ne razvija u hrvatskom klubu. A da je bilo malo više volje s obje strane Halil je odavno mogao biti Zagrebov igrač. Još 2016. godine priznao nam je kako ga je Zagreb želio dovesti iz Kozale, no on je tada odabrao odlazak u bogati PSG, potpisao trogodišnji ugovor, no pravu priliku nije dobio i na početku ove sezone iz Pariza je stigao na posudbu u Metalurg. Glavni razlog bio je Lino Červar, stručnjak koji mladima voli davati priliku. I prava je šteta što je Zagreb propustio i tu priliku jer u ovom trenutku Halil Jaganjac bio bi nevjerojatno pojačanje. Pokazao je to i jučer kad je Zagrebu utrpao devet komada.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Velikih smo problema imali kako zaustaviti Halila Jaganjca, to nikako nismo mogli riješiti. Znali smo da će staviti sedam igrača u napad kad stavimo flastera na Halila - nahvalio je hrvatskog reprezentativca Saračević.

Ugovor s PSG-om traje mu do 2019. i tko zna, možda Zagreb uspije ispraviti pogrešku i Halila dovede na kraju ove sezone. Bio bi to doista vrhunski potez.

Ivan Sršen razbija Löwen u dresu Szegeda

Da u domaćim ligama i klubovima ima igrača za europski Zagreb pokazuje još jedan igrač. Ivan Sršen posljednjih je godina bio jedan od najboljih igrača Nexea i to na uvijek deficitarnoj poziciji desnog vanjskog. A onda je početkom ove godine otišao na posudbu u Pick Szeged. Njegovu kvalitetu prepoznao je Juan Pastor i Sršen je već u prvoj europskoj utakmici oduševio. Zabio je prvaku Njemačke Löwenu na njihovu terenu sedam komada i odveo Mađare do pobjede. Dovoljno da se o njemu raspiše i službena stranica EHF-a i uvrsti ga u najbolju momčad prošlog kola.

- Nadam se da ću iskoristiti priliku, nisam ni sanjao da bi se ovako moglo razviti. Nadao sam se kojoj minuti u prvoj europskoj utakmici, ali tko bi očekivao da će biti ovako. Tu sam do ljeta, a onda ćemo vidjeti što dalje - rekao je Sršen nakon nevjerojatnog debija u Ligi prvaka.

Što dalje nakon ljeta? Bilo bi lijepo da se vrati u Hrvatsku, možda i Zagreb iskoristi priliku i dovede novog desnog vanjskog, njih, uvjerili smo se, nikad dosta.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ašanin je bio Zagrebov

Da, ima Zagreb puno propuštenih prilika na domaćem tržištu, no nikako nisu jedini krivci. Ponekad igrači jednostavno ne žele u Zagreb, nekad Zagreb ne želi ići iznad svojih financijskih mogućnosti, no ima tu dakako i krivih procjena stručnjaka koji vode klub. Jer, bio je tu i Ašanin, golman koji briljira u Portugalu, otišao je i Mihić, pa i Teo Ćorić, okolnim putem vraćao se Vuglač, nema u klubu više ni Šebetića, Slišković je izabrao Celje...