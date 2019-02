Zagreb pao od Flensburga, ali je osigurao osminu finala LP!

Rukometaši PPD Zagreba hrabro su pali od Flensburga u Areni 22-21, ali unatoč porazu Zagrebaši su osigurali osminu finala Lige prvaka, čime su ostvarili glavni cilj ove sezone! PSG je pobijedio Celje te Slovence definitivno izbacio iz utrke za mjesta koja vode u doigravanje, a Zagreb progurao prema dalje.

"Plinari" su u listopadu u drugom kolu Lige prvaka šokirali Flensburg pobijedivši ih na njihovom terenu, a i ovaj put su bili jako blizu pobjede. No presudio nevjerojatni Benjamin Burić na golu njemačkog kluba koji je branio sve živo, a na kraju došao do brojke od 13 obrana. Nije loš bio ni Urh Kastelic koji je obranio osam udaraca, ali Burićevi suigrači su kapitalizirali njegove obrane.

Od početka su Zagrebaši pokazali tko je gazda, igrali su snažno i agresivno u obrani, a lepršavo, atraktivno u napadu. Fantastičan je bio Damir Bičanić koji je uništavao Norvežanina Begeruda u prvome dijelu. No takav nivo igre ipak nisu uspjeli zadržati i u drugom dijelu gdje je ipak snaga njemačkog kluba prevladala. Flensburg je aktualni njemački prvak, a momčad im je sastavljena od igrača iz Norveške, Danske, Švedske, zaista zvjezdana momčad koja može dobiti svakoga.

Najbolji kod njih bio je Nijemac Hampus Wanne koji je bio nerješiva enigma za Urha Kastelica, zabio je čak devet golova. Johannes Golla pružio mu je podršku zabivši četiri komada. Najbolji kod Zagreba bio je kapetan Zlatko Horvat sa pet golova.

- Izgubili smo utakmicu u napadu, igrača više smo jako loše igrali. Puno smo se trošili u napadu, tvrdo smo radili za svaki gol. Nije bilo puno skakanja s krila, išli smo previše u sredinu. Flensburg je imao sjajnog Burića koji je obranio dosta toga. Žao mi je zbog poraza, zbog igrača i navijača koji su ovdje došli. Mi smo se hrabro borili, ali nismo napravili ono što sam htio. Jotiću je pukao prst i neće ga biti dugo, ali drugi će dobiti šansu i moramo ih baciti u vodu - rekao je trener Zagreba Branko Tamše.

David Mandić igrao je s pokrpanom arkadom koju je razbio prošlu utakmicu, a Lovri Jotiću je prilikom jednog duela pukao prst. No i tako ranjeni, Zagrebaši su odigrali fantastičnu utakmicu i zahvaljujući Francuzima osigurali osminu finala Lige prvaka, no još nije jasno s koje pozicije. Do kraja grupne faze hrvatskom prvaku je još ostala utakmice protiv mađarskog Pick Szegeda.