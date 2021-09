Tek je počelo, a Zagreb je pred utakmicom koju mora dobiti. Elverum u srijedu stiže u Arenu (20:45), a misli li se do prolaska, protiv Norvežana se mora zaustaviti niz od 17 poraza jer jer tu bi i taj potencijalni 18. protiv izravnog konkurenta bilo teško nadoknaditi na drugim mjestima i s drugim protivnicima.

Elverum se pokazao prošle sezone, ove je dosta izmijenjen, ali glavna je odlika i dalje ista. Vrlo su brzi, a kad u Kielu zabiješ 36 golova....

- Vrlo važna utakmica za nas protiv ekipe koja je dominantno brza. Moram priznati da odavno nisam vidio da netko igra toliko brzo i toliko uporno kao što to radi Elverum. Primjerice, protiv Kiela u prvom poluvremenu samo jedan njihov napad nije bio brzi centar, polukontra ili kontra odnosno takozvana tranzicija. Što to znači? To znači da naša glava mora biti maksimalno fokusirana, prije svega u napadačkom dijelu igre. To smo govorili i za Aalborg, a ovdje će to biti trkački još jedna razina više tako da moramo u napadu biti jako strpljivi i ne raditi previše tehničkih grešaka. Ukoliko ponovimo greške u onom broju u kojemu smo to radili protiv Szegeda na zadnjoj utakmici, ekipa Elveruma će to itekako znati naplatiti i kazniti nas – skicirao je protivnika trener Ivica Obrvan.

- Mislim da imamo korektne šanse i da je Elverum ekipa s kojom možemo igrati i nadigravati se. Vjerujem u svoju ekipu i naše igrače i siguran sam da ćemo pružiti jednu kvalitetnu predstavu. Ovo je moja šesta utakmici u Ligi prvaka otkako sam prošle sezone preuzeo Zagreb. Imali smo na suprotnoj strani pet izuzetno teških ekipa poput Kiela, Nantesa, Veszprema, Aalborga i Szegeda i upisali smo pet poraza. Ekipa Elveruma ima svoje kvalitete, ali ja vjerujem da mi možemo stvoriti preduvjete za pobjedu, da imamo dovoljno znanja i kvalitete i da ćemo mi biti ti koji će se na kraju veseliti u srijedu navečer.

Zagreb se napadački i dalje traži, a u tom traženju sustava u kojem neće patiti i obrana, Marin Šipić opet je više na klupi nego na terenu.

- Proteklih dana gledamo njihova videa i mogu samo ponoviti ovo što je trener rekao, a to je da su jako kvalitetna ekipa koja sjajno vuče polukontru i kontru. Doslovno žive na tehničkim greškama protivnika i brzim golovima koji iz toga proizlaze. Recept za našu pobjedu je jednostavan, a on glasi popraviti igru u napadu, odnosno smanjiti broj tehničkih grešaka koje smo radili na nekim prethodnim utakmicama - rekao je Šipić.

Kako ih usporiti?

- Što se tiče obrane, ona mora biti čvrsta. Elverum nije ekipa koja voli kad ih se udara i tu je ključ jer ukoliko im prekineš brzu tranziciju, doslovno si im "ubio“ pola ekipe. Eto, nadam se da ćemo smanjiti te naše tehničke greške, odigrati čvrsto u obrani i na koncu izaći kao pobjednici iz Arene.