Zagreb već sad mora spašavati sezonu: 'Ako zabijemo Dancima 30 golova, pobijedit ćemo ih'

Nije takav bio plan, ali rukometaši Zagreba već u petom kolu Lige prvaka protiv GOG-a u Areni u četvrtak (18.45) spašavat će europsku sezonu. Nakon četiri utakmice i dalje su na nuli, jedini uz Dinamo Bukurešt, jer su podbacili u prvom kolu u Bitolju kod Pelistera, protiv Wisle u Plocku i Barcelone u Areni nisu imali realne šanse, dok su u Parizu prošlog tjedna ispustili tri razlike u zadnjih deset minuta i vratili se kući s -3.

Danski viceprvak pretvorio se u najvažniju utakmicu sezone, krivi korak značio bi da će nade u prolazak skupine biti više matematičke nego realne, što nitko ne želi, iako je u igri 14 kola. U Parizu je Zagreb, unatoč loših uvodnih 20 minuta, odradio najbolju utakmicu dosad, ali sužene rotacije nije izdržao u završnici jer pojačali su i suci i PSG.

- Svaka je utakmica različita. Da smo zabili 30 golova Pelisteru, dobili bismo. Trebali smo dobiti u Parizu, neke su odluke bile na njihovu stranu, nismo tu ništa mogli, ali ponovimo li takvu utakmicu u Zagrebu, svjesni smo da smo kvalitetni i da nas GOG ne bi trebao spriječiti. Osjećam veliku motivaciju u momčadi - kaže Luka Lovre Klarica, koji je u Parizu odigrao čak i najbolju utakmicu uopće u dresu Zagreba.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

GOG je Zagrebov poznanik iz sezone 2022./2023, kad je pobijedio i u Gudmeu te u Areni odmah u prvom kolu. Fredericia im je lani uzela drugo mjesto iza Aalborga, sad su ga vratili i zasad su na dva boda koje su osvojili kod Pelistera. Prošlog tjedna kod kuće su primili 39 golova od Magdeburga, malo prije od Szegeda 36, a u Barceloni 37. Momčad je kompletno skandinavska, glavnu riječ vodi sjajni Faranin Oli Mittun, bratić Eliasa Skipagotua iz Kiela, a kažu da bi u ljevaku Lykkeu mogli dobiti novog Gidsela, pa... Nemaju financije da zadrže igrače koji iskoče, pa su osuđeni tražiti i stvarati, a to rade vrhunski.

- Njihov je forte sedam na šest, imaju sjajnu realizaciju iz toga. Moramo to spriječiti, zabiti koji gol na prazan gol. Zabijemo li 30 golova, pobijedit ćemo ih - uvjeren je Klarica.

Što kaže trener?

- To je momčad s kojom mi možemo i moramo igrati. Krasi ih mladost, igra, trčanje, na to ćemo morati paziti. U Ligi prvaka su iznad 30 golova u svim utakmicama, a u domaćem prvenstvu su na manjem broju golova - govori Andrija Nikolić, koji će morati posložiti momčad bez Igora Karačića, čije rame još nije spremno.

- Postavlja se da je ovo utakmica sezone, ali ja ću biti iskren, meni je svaka bila takva, mislim da je to jasno. Pod navodnicima, GOG nije tako jaka momčad i trebali bismo bodove sačuvati kod kuće. Sigurno da se nakon ovakvog poraza u Parizu dogodi i emotivno i fizičko pražnjenje, znaš da si trebao uzeti te bodove, ali onda opet vidiš da si igrao dobro, da možeš i to te onda dodatno motivira za dalje. Vjerujem da ćemo uspjeti. Osim 6-0 obrane, pripremamo i drugu opciju, tako da ćemo vidjeti hoćemo li je trebati koristiti. Zasad nam nije trebalo, ali ako bude... 