Rukometaši PPD Zagreba ovu srijedu od 20.45 (Arenasport 2) otvaraju grupnu fazu Lige prvaka utakmicom protiv prošlosezonskog finalista Aalborga u zagrebačkoj Areni.

Gosti su, dakako, veliki favoriti, a zagrebaši ne pamte pobjedu u Ligi prvaka od veljače prošle godine, baš protiv Aalborga u Zagrebu (31-30). Prošlu sezonu završili su s katastrofalnih 0-14 u grupi pa bez borbe predali Flensburgu utakmice osmine finala zbog masovne zaraze igrača korona virusom.

- Veselimo se novoj sezoni Lige prvaka i utakmicama s najboljim europskim ekipama. Želimo svakako u ovoj sezoni izbrisati onaj okus koji je ostao od prošle sezone. Za početak nam dolazi izuzetno jaka momčad, finalist Lige prvaka od prošle godine, koji su se za ovu sezonu još i dodatno pojačali - rekao je trener Ivica Obrvan i dodao:

- Naravno da vidimo svoju šansu bez obzira na njihovu ulogu favorita. Dosta nam je složena situacija s ključnim ali ozljeđenim igračima. No, želimo iskazati svoje trenutne kapacitete i potencijale i svakako ponoviti nastupe s Final Foura Seha lige u Zadru.

Nakon poraza od Aalborga, dva u crnom prošlosezonskom nizu, Zagreb je smijenio već dvojicu trenera, Branka Tamšea i Igora Vorija. Danci su doveli veliko pojačanje, Islanđanina Arona Palmarssona, ali neće zaigrati jer je ozlijeđen.

- Početak je Lige prvaka za nas s novim iskusnim igračima. Ima i dosta mladih momaka u ekipi koji će uz njih sigurno više raditi i napredovati. Zaista želimo ponoviti igre prikazane na Seha Final Four turniru u Zadru te posebno atmosferu i zajedništvo koje nas je krasilo tokom cijelog turnira. Dolazi nam jako dobra ekipa u prvom kolu koju znamo iz prijašnjih godina. Vrlo su brza i neugodna ekipa kojima je brza trka najjači adut. No, ukoliko baš to spriječimo i budemo igrali dobru obranu imamo šanse za pobjedu - rekao je kapetan David Mandić.

Zagrebu, pak, fale Zvonimir Srna i Matej Hrstić, a u zadnjoj utakmici Luka Lovre Klarica slomio je nos i njegov je nastup upitan.