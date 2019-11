Zagrebaši sve dalje od 1/8 Lige prvaka: U sedam kola, 1 bod...

Rukometaši Zagreba sve su dalje od plasmana u osminu finala Lige prvaka nakon što su u susretu 7. kola A skupine izgubili na gostovanju od Celja s 22-24 upisavši i šesti poraz.

U sudaru s izravnim suparnikom za plasman u osminu finala PPD Zagreb je doživio novi poraz pa je nakon sedam kola ostao na tek jednom bodu osvojenom u prošlom kolu kod Elverum Handballa.

Bila je to čvrsta utakmica s malo golova u kojoj je domaćin vodio praktički cijeli susret. Hrvatski prvak je tijekom susreta samo u dva navrata bio u vodstvu i to tijekom prvog poluvremena (3-2, 7-6).

Slovenski sastav je u prvom poluvremenu najviše vodio s dva gola prednosti, dok je u drugom dijelu došao i do tri gola viška. PPD Zagreb je deset minuta prije kraja uspio izjednačiti na 18-18, no Celjani tada rade seriju 3-0 i šest minuta prije kraja pobjegli su na 21-18. Zagreb se u završnici u tri navrata približio na minus jedan (21-20, 22-21, 23-22), no kada je David Razgoz zabio za 24-22 deset sekundi prije kraja, sve je bilo gotovo.

Domaćine su do pobjede predvodili Josip Šarac sa šest golova, Domen Novak s pet, te Matic Grošelj sa četiri gola, dok su kod Zagreba najefikasniji bili Damir Bičanić sa šest, te Zlatko Horvat i Matej Hrstić sa po četiri gola.

U ostalim susretima ove skupine Barcelona je na gostovanju pobijedila Aalborg sa 34-30, Pick Szeged je porazio Elverum Handball sa 32-25, dok je PSG u srijedu na gostovanju pobijedio Flensburg-Handewitt sa 30-29.

Na ljestvici vode Barcelona i PSG sa po 12 bodova, dok Pick Szeged ima 11 bodova. Posljednja dva mjesta sa po jednim bodom drže PPD Zagreb i Elverum.

U idućem kolu Zagreb će 14. studenog ugostiti Celje PL. (eg)