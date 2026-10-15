Zagrebov direktor zagrmio: Ovo je sramota što suci rade. Kad sam vidio pretučene igrače...

Ponižavajuće i bolno bilo je prije tjedan dana gledati u zagrebačkoj Areni kako se Aalborg iskaljuje na hrvatskom prvaku (33-23). Svi u klubu priznali su da je takav pristup bio nedopustiv i obećali su da se takvo što više neće ponoviti. I obećanje su ispunili već u uzvratu.

RK Zagreb izgubio je od Aalborga (34-33) i u Danskoj, ovaj put u 4. kolu Lige prvaka, ali je pokazao svoje pravo lice. Zagrebaši su oduševili borbenošću i pristupom, sjajno su parirali moćnim Dancima i držali egal sve do završnice, no diskutabilne sudačke odluke prevagnule su na stranu Aalborga. I to je samo dokazalo koliko su veliki klubovi i dalje zaštićeni kod sudaca. Sportski direktor Damir Bičanić bio je bijesan na suce.

Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Meni je stvarno žao što mi uopće moramo govoriti o sucima i o suđenju nakon odlične utakmice koju smo odigrali, a ne o našim igračima, a bilo ih je puno koji su odigrali stvarno odličnu utakmicu, ali jednostavno, ne može me nitko uvjeriti da su na jučerašnjoj utakmici neke stvari bile normalne. Dvadeset osam godina sam u rukometu i ne mogu vjerovati da u jednoj takvoj oštroj utakmici s obje strane Aalborg ima jedno isključenje. To je nevjerojatno. Možda je moja reakcija bila potaknuta s činjenicom da sam ušao nakon utakmice u svlačionicu i vidio sam u kakvom su stanju igrači i koliko su pretučeni, razočarani i jednostavno sam morao reagirati - kazao nam je Bičanić pa nastavio:

- Nakupilo se u nama svima, puno gorčine, puno razočaranja zato što su se takve stvari već događale i u prošlosti. Mislim, samo se sjetimo na koji način smo izgubili utakmicu u Parizu prošle godine, kada smo imali plus četiri i koliko je sudačkih odluka bilo u njihovu korist, pa nešto slično se dogodilo i ove godine u Parizu. Meni je to neobjašnjivo i morao sam reagirati jer ovo stvarno nema veze sa sportom. Uvijek je retorika takva da i suci mogu pogriješiti, ali meni je to već smiješno postalo. Svaki put suci pogriješe na našu štetu. Mislim da bi se odgovorni ljudi trebali zapitati u kojem je smjeru ovo otišlo i kako stati tome na kraju. Mi se ovdje borimo za svoju egzistenciju, igrači se bore na terenu i onda dođe netko drugi i odluči utakmicu. To je sramotno - rekao je sportski direktor Zagreba.

Konferencija za medije RK Zagreb | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Hrvatski prvak ostao je bez šanse za plasman u daljnju fazu Lige prvaka pa mu preostaje izboriti treće mjesto koje vodi u Europsku ligu. Odmora nema puno, već za šest dana u Arenu stiže PSG.

- Već smo se okrenuli PSG-u, pokušat ćemo osvojiti tri boda i mislim da smo to zaslužili dosadašnjim igrama, a onda u posljednjem kolu želimo pobjedom protiv Celja završiti grupnu fazu Lige prvaka.