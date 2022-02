S dva neočekivana boda protiv Pick Szegeda Zagreb je u ozbiljnoj igri za prolazak u osminu finala Lige prvaka. Nije tako izgledalo na početku, ali digli su se zagrebaši što su pokazali uoči stanke za Europsko prvenstvo pa potvrdili nakon.

Tri su kola do kraja, izjednačeni su s Elverumom koji je u prednosti zbog međusobnog omjera, dok Vardar ima samo bod manje. Jedan će otpasti, a da to ne bude Zagreb, valjalo bi u srijedu (20:45, ArenaSport) nešto osvojiti u Skoplju. To je, realno, i jedina prilika Zagrebu jer ostaju još utakmice protiv Kiela u Areni koji će igrati za jedinicu i Aalborga u gostima.

- Dobro poznajemo Vardar, jedino što su promijenili trenera i možda način igre - reći će trener Ivica Obrvan.

Na klupu Vardara vratio se David Davis, iznenadio sve pobjedom kod vodećeg Montpelliera, a uz najbolji raspored (Zagreb, Elverum, Meškov) Makedonci računaju na osminu finala.

- U nekim kombinacijama nama bi i bod bio dovoljan za osminu finala, ali o tome ne razmišljamo, već da nakon Szegeda odigramo još jednu dobru utakmicu. Pokazali smo da smo sposobni odigrati dobro u gostima, kao u Brestu i Montpellieru i ako budemo pravi uz dobro izdanje pojedinaca i golmana, možemo tražiti pozitivan rezultat.

Dino Slavić bio je dobar na golu protiv Szegeda.

- U Zagrebu je cijela utakmica bila na gol-dva, sad su promijenili trenera i na krilima te šok-terapije dobili Montpellier. Koliko znamo, Gadža im je ozlijeđen, ali imaju neke vanserijske igrače poput braće Nyokas, Stoilova, Moralesa, Dibirova, Taleskog... Mi bismo s dva boda vjerojatno i osigurali osminu finala - rekao je Slavić.

Nema Gadže, ali stigao je mladi Stefan Dodić i u Skoplju se nadaju vidjeti ga već sutra na terenu.