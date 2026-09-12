Zajc preuzeo vrpcu od Mišića pa se zabunio: Kapetanska traka Dinama plav-bijeli-crven?!

Bliži se jesen, a dolaskom novog godišnjeg doba blijedi i Dinamov sjaj s početka sezone. Momčad Marija Kovačevića više ne izgleda tako goropadno, moćno i lepršavo, a veliki pad u igri i slabosti iskoristio je Osijek, koji je na svom terenu demolirao hrvatskog prvaka (4-2).

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mnogi igrači su van forme, što je poprilično zabrinjavajuće jer tek sada slijedi udarni dio sezone. Dion Drena Beljo izgubio je ubojitost, Luka Stojković djeluje kao da nema energije, a motor igre Josip Mišić, povratnik u hrvatsku reprezentaciju, ne igra kao nekada.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Opet je sa svojim suigračima izgubio bitku na sredini terena, nije bio na razini i Kovačević ga je izvadio iz igre u 77. minuti. Kapetansku traku preuzeo je Miha Zajc, a osim što je i on igrački podbacio na ovoj utakmici, imao je i borbe s trakom. Navukao ju je na ruku, ali pogrešno pa je hrvatska zastava poprimila novu verziju: plav-bijeli-crven.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Upravo takvu utakmicu su dinamovci i odigrali u Osijeku. Bez ikakvog reda, povezanosti i kompaktnosti, ali priliku za isprati gorak okus imat će u srijedu protiv Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige.