Zajec: Bišćan je najbolji čovjek s kojim sam radio u nogometu, a osjećam optimizam oko Dinama

Velimir Zajec (67) nastavlja s promocijom svoje biografije "Zeko" autora Sanjina Španovića, a ovaj je dvojac u četvrtak posjetio Samobor. Legendarni nogometaš Dinama opet je bio jako zanimljiv, otkrio zanimljive detalje o Igoru Bišćanu i Joško Gvardiolu. I sam Igor Bišćan za Velimira Zajeca kaže kako je ova legenda Dinama najvažnija osoba u njegovoj nogometnoj karijeri.

Podsjetimo, Zajec je kao trener Dinama u Ligi prvaka sada već davne 1998. godine tada mladog igrača gurnuo u vatru protiv Porta i Ajaxa u kojima je Bišćan bio najbolji igrač na terenu.

- Lijepo je to čuti. Igor je najbolji čovjek s kojim sam surađivao u nogometu. On je jedan pravi nogometni fanatik, cijeli dan je u nogometu, gleda, uči i zato je za Dinamo i sve nas Dinamovce pravi potez bio dovesti ga na mjesto trenera Dinama. Treba ga tamo čuvati i da bude što duže jer to je sjajno rješenje za Dinamo. Pokazuju to svi njegovi rezultati u trenerskoj karijeri, ali i zadnji rezultati u Dinamu. Zadnje utakmice se počinje vidjeti njegov rukopis i mislim da će Dinamo s njim postići sjajne rezultate u budućnosti - kazao je Velimir Zajec a promociji svoje biografije Zeko u Samoboru.

- Oko Dinama vlada sjajna pozitiva i to je jako važno. Nas su 1982. godine pratile rijeke navijača, imali smo po 40 tisuća ljudi na tribinama. Tako nešto, tu energiju navijača sam osjetio sada na utakmicama Dinama i Futsal Dinama prošlog vikenda i to daje veliki razlog za optimizam u budućnosti - dodao je Zajec.

Zajec je upitan i za legendarni penal koji mu je dosuđen 1982. godine na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Podsjetimo, danski sudac Pedersen za Zajecov faul na 20 metara od gola pokazao je na bijelu točku i stvorio jednu od najvećih kontroverzi u povijesti svjetskih prvenstava.

- Taj me događaj prati cijeli život. Uvijek me pitaju za taj penal. Tako sada nakon ovog Svjetskog prvenstva u Katru svi govore samo o tome kako je mladog Gvardiola Messi predriblao kod onog gola, a manje o drugim sjajnim potezima, kao izbijanja lopte Lukaku ili

brojne druge bravure. Naravno da ga je Messi predriblao kada je ovaj najbolji na svijetu, napravio je to mnogima, ali nadam se da to neće biti asocijacija Gvardiolove karijere koja će biti sjajna, kao što je onaj penal bio meni. Sudac ga je sudio i kaj sam ja mogel tada. Ništa - kazao je Zajec koji je, zanimljivo, dvadeset godina kasnije sreo tog suca u Ateni na utakmici Panathinaikosa kada je ovaj bio delegat.

- Ja sam bio direktor kluba tada i kad me vidio mi je samo rekao da zna tko sam i potom izbjegavao. Kaj je drugo mogel - dodao je Zajec.

Velimir Zajec će se inače idući tjedan intenzivno družiti s Dinamovcima po Slavoniji gdje kreće u mini turneju promocije svoje biografije. U sedam dana obići će sedam velikih gradova u Slavoniji. Tako će obići Slavonski Brod (5. lipnja u 19h u Gradskoj knjižnici), Vukovar (6. lipnja u 18h u Gradskoj knjižnici), Osijek (7. lipnja u 19h u Centru kulture), Drenovce (8. lipnja u 19h u Općinskoj knjižnici), Valpovo (9. lipnja u 19h u Centru kulture), Našice (10. lipnja u 18h u Domu kulture) i Županju (11. lipnja u 18h u Gradskom muzeju).

Na svakoj promociji, nakon kratkog razgovora o knjizi i svojoj karijeri, svim zainteresiranima će potpisivati njihov primjerak.