Zajec: Bjelica ima kvalitetu više od Jakirovića. A za HNL klubove je najbolje da mi budemo prvaci

Velimir Zajec (68), iako malo narušenoga zdravlja zbog prehlade, dobre je volje stigao u Poreč na sedmo izdanje Sport Festa. Sedam je i mjeseci u funkciji predsjednika Dinama i očekivano je dobio najveći pljesak prisutnih.

Pokretanje videa... 01:07 Cimeri spremni za veliku scenu: Prvo su održali lekciju Monacu, Bati i Pero sad školovali Poljake | Video: 24sata Video

- Kad se sjetim svega, pitam se jesam li napravio dobar potez. Bio sam u Grčkoj s obitelji, u dobroj klimi, životu i spremao se za pothvat s prijateljem s kojim sam htio otvoriti akademiju. Onda me zvao prijatelj i nagovarao me da razgovaram s ljudima u Izvršnom odboru i oni su me nagovorili da dođem. I dalje znate, skupština i moj početak - započeo je Zajec.

Brzo i efikasno rješavali ste probleme?

- Najprije iskrenošću. Rekli smo svima u klubu da nema revanšizma, da i dalje radi svoj posao. Ja sam se nametnuo tihim autoritetom, bez puno vikanja i galame. Išli smo prema upravi koju smo morali raspustiti jer nam je trebao novi vjetar u klubu, ljudi i mislim da smo to napravili bezbolno i gospodski. Ovi ljudi u izvršnom odboru imaju čist obraz, znaju koliko mogu dati i tko što radi. Ja znam nogomet, poznajem funkcije jer sam ih prošao dosta i znam otkud dolaze problemi i zato sam ih relativno lagano savladao.

Zagreb: Velimir Zajec, predsjednik GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako ocjenjujete posao sportskog direktora Marka Marića?

- On i ja odgovorni smo za sportski segment, najvažniji u svakom klubu jer od rezultata se živi, on privlači publiku, igrače, navijače. Zadovoljilo me njegovo znanje, priča šest-sedam jezika što je važno u ovom poslu i mogu reći da odlično funkcioniramo. Imamo upravu s kojom se poneka borimo, ali najvažnije je razumijevanje, dobra volja i poštenje. Sjećam se situacije kada smo u loži gledali utakmicu i onda su ljudi iz odbora skakali nakon gola. Rekao sam im da to ne rade dok ne završi utakmica. Mora ih se polagano učiti jer nogomet je specifičan sport.

Koliko specifičan?

- Ja se budim svakoga jutra u 4 ujutro i gledam utakmice, nogometa mi nikad nije dosta. A kad meni dođe ponuda za igrača, proslijedim je Mariću i mi zajedno s trenerom odlučujemo. S obzirom na potrošeno, mislim da smo napravili dobar posao u transferima - kaže Zajec.

- Svi su igrači kvalitetni, to je potvrdio i Bjelica. Hvala Jakiroviću, iza kojega sam stao nakon PAOK-a i koji je napravio dobar posao, ali današnji trener ima kvalitetu više. On odlično radi, nogometni je čovjek, s njim se može razgovarati o svemu. Možda nam nedostaje stoper, lijevi bek i golman jer se Nevistić ozlijedio i ne znamo koliko će biti izvan stroja.

Baturina i Sučić istaknuli su se i u reprezentaciji.

- Vidjeli ste kako se nadopunjavaju. Imali smo dobre ponude za njih, ali nismo htjeli prodavati jer smo se složili da će biti još bolji. Sučić je došao iz BiH ni za što, najjeftiniji igrač kojeg sam vidio i nagradit ćemo ga novim ugovorom. Baturina, koliko god je malen konstitucijski, snažan je, ima sjajnu promjenu pravca, odličan udarac i sutra će zamijeniti Modrića i reprezentaciji.

Prošlo je točno 200 dana od kada je Velimir Zajec postao predsjednik Dinama | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Boli li vas još devetka kod Bayerna?

- Dobili smo dobru porciju i shvatili da je Europa teška. Ali, evo, odigrali smo sjajnu utakmicu protiv Monaca, čiji je budžet 230 milijuna eura, a naš 30. Ali za mene je najvažnije domaće prvenstvo, imamo dva jaka rivala u Hajduku i Rijeci. Hajduk ima odličnu ekipu, Rijeka je jako dobra i bit će teško osvojiti prvo mjesto ove sezone. Nasreću, imamo fond igrača da možemo igrati na dva polja.

Pomažete i klubovima iz HNL-a europskim nastupima?

- Svaki je klub dobio milijun eura i za sve njih bi bilo najbolje da nam puste da budemo prvaci.

Hoće li Zagreb i Dinamo dočekati novi Maksimir?

- Baš smo danas imali sastanak s Gradom i dobili smo obećanje da će se pokrenuti proces- Počevši s izgradnjom Kranjčevićeve koja bi trebala biti gotova za dvije godine. Ali nama je Maksimir i dalje najdraža lokacija i teško bi navijači prihvatili nešto drugo. Maksimir mora biti hrvatski stadion, vidimo da su jedini normalan stadion u Hrvatskoj izgradili Mađari. Sramota je da Dinamo ima ovakav stadion, sreća da i politika ima osjećaj za to. Mislim da je i njih sram kao i nas kada se s Allianz Arene vratimo na Maksimir.

I što kažete gostima zašto je zatvorena istočna tribina?

- Da ne pričamo engleski i da nećemo o tome, ha, ha.