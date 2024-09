Zajec i Marić spremni za velike promjene: Dinamo se nakon 25 godina okreće starom rješenju!?

Tko će biti novi trener Dinama? Je li to Niko Kovač? Hoće li to biti Željko Sopić? Pa zašto se ne vrati Nenad Bjelica? E, tijekom današnjeg dana to nam je pitanje postavljeno stotinjak puta. Bez pretjerivanja. Navijači Dinama budno prate što se događa u Maksimiru, sve zanima tko će biti nasljednik Sergeja Jakirovića. A na to pitanje, najiskrenije, još nitko nema odgovor. Pa ni čelnici Dinama.

Pokretanje videa... 00:58 Dinamo saznao osam protivnika u Ligi prvaka. Protiv Bayerna i Arsenala vani, Milan u Zagrebu | Video: 24sata/Video

Još u srijedu bilo je jasno kako će Jakirović dan kasnije postati "bivši", a javnost je bombardirana brojnim imenima. Kao glavni favorit za dolazak u Maksimir figurirao je Niko Kovač čiji su financijski apetiti preveliki za hrvatskog prvaka. Onda smo se naslušali priča o Željku Sopiću koji u klubu ima niz "miljenika", servirana nam je priča i o povratku Igora Jovićevića.

Neki su mediji zavrtjeli priču o Edinu Terziću, još jednom prevelikom zalogaju za Dinamo, a tijekom dana čuli smo kako je glavni favorit za klupu Dinama - Nenad Bjelica. Priče stižu sa svih strana, ima tu mnoštvo provjerenih i "provjerenih" informacija, ali iz Maksimira još nema "bijelog dima". A ne bi ga ni trebalo biti danima...

Zagreb: Konferencija za medije povodom utakmice 2. kola SuperSport HNL-a Osijek - Dinamo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sandro Perković preuzeo je momčad, on će odraditi utakmicu u Koprivnici, lako moguće i kup dvoboj protiv Banjola. A onda bi trebao predati palicu nekom iskusnijem, renomiranijem i dokazanijem stručnjaku. Izvori bliski klubu jasno su nam dali do znanja kako Zajec i Marić nisu odustali niti od dovođenja stranca. I to je jako zanimljivo.

Petev odmah komunicirao na hrvatskom

Strani stručnjak sigurno ne bi za Dinamo bio jeftino rješenje, veliko je pitanje i kako bi se takav čovjek snašao u čarima HNL-a. Zajec i Marić bi tako nakon čak 25 godina mogli u Dinamo dovesti stranca bez znanja hrvatskog jezika. Zagrepčani su, još od vremena Martina Bukovija (vodio Dinamo u tri navrata, zadnji put početkom 60-ih) i Karla Mütscha (vodio Dinamo krajem 40-ih), samo jednom na klupi imali stranca koji nije znao hrvatski jezik, to je 1999. godine bio Osvaldo Ardiles.

Istina, kasnije su Dinamo vodili i Vahid Halilhodžić (2010-11) i Ivajlo Petev (2016-17), ali taj dvojac u svlačionici nije imao jezičnu barijeru. Petev je od prvog dana sa svojim suigračima komunicirao na hrvatskom, tu nije bilo nikakvog "šuma u komunikaciji". Osim na terenu gdje mu je često nedostajao bolji rezultat.

Zagreb: Dinamo prije dolaska na pripreme i službeno predstavio Marka Pjacu, najveće pojačanje ovog ljeta | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zajec i Marić spremni su dovesti stranca, čovjeka koji bi od prvog dana mogao biti pod velikim pritiskom. No čini se kako su predsjednik kluba i sportski direktor spremni i na tu "kocku". Svjesni kako bi u slučaju rezultatskog podbačaja sa strancem preuzeli i velik dio odgovornosti za nespjeh.

Sva imena koja se danima vrte u medijskom eteru kao potencijalni treneri Dinama (Kovač, Sopić, Bjelica, Jovićević, Krznar, Ćorluka...) mogli su već danas voditi trening "modrih", samo da su Zajec i Marić "blagoslovili" njihovo dovođenje. Ali nisu, Dinamo se odlučio za "privremeno rješenje" u vidu Perkovića. I to može biti znak kako čelni ljudi Dinama više gledaju prema strancu.