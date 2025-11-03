Obavijesti

Sport

Komentari 0
DIRLJIVE RIJEČI

Zajec se oprostio od svog idola: 'Sad znamo tko gore puca sve slobodnjake. Rudač, hvala ti'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zajec se oprostio od svog idola: 'Sad znamo tko gore puca sve slobodnjake. Rudač, hvala ti'
Foto: Instagram

I Velimir Zajec oprostio se od Rudofa Belina na društevnim mrežama. Belin je Zajecu bio pomoćni trener u Dinamu, a Zajec ističe kako mu je on bio idol u mladosti

Vijest o smrti legendarnog Rudija Belina potresla je sve navijače Dinama. Bein je bio ikona "modrih" koja je gotovo cijelu karijeru provela u zagrebačkoj momčadi, a s Dinamom je osvojio i jedini europski trofej u vitrinama Maksimirske 128, Kup velesajamskih gradova. Od njega su se oprostili brojni navijači, a posebno emotivnu poruku poslao je Velimir Zajec.

"Nebeska momčad Dinama dobila je jako pojačanje. Gore se od danas zna tko puca slobodnjake i penale. Rudač, počivao u miru i fala Ti na svemu!  Obitelji, prijateljima i navijačima iskrena sućut", napisao je Zajec na svojim društvenim mrežama.

Belin je preminuo dan prije svog 83. rođendana, a Velimir Zajec mu je prošli rođendan osobno došao čestitati. Tada Je Zajec napisao da je Belin bio njegov igrački idol te da je jedan od najvećih igrača u povijesti Dinama. Također, prisjetio se i kada mu je Belin bio pomoćni trener u Dinamu te kako mu je prenosio sva svoja znanja.

Belin je nakon desetljeća u Dinamu (1959. – 1970.), tijekom kojeg je odigrao više od 400 utakmica, postigao 74 gola te osvojio Kup velesajamskih gradova i tri Kupa Jugoslavije, karijeru je završio u belgijskom Beerschotu. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 29 nastupa i šest golova, a bio je i dio momčadi koja je osvojila srebro na Europskom prvenstvu 1968.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne
I DALJE GA BRANI

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin pod sjenom je skandala
Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...
FOTO: SARA VOLI HRVATSKU

Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...

Sara Goltes bila je profesionalna snowboarderica. U trenucima opuštanja voli potpunu slobodu. Jadransko more obožava, dolazi i sama i s prijateljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025