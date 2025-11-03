Zajec se oprostio od svog idola: 'Sad znamo tko gore puca sve slobodnjake. Rudač, hvala ti'

Vijest o smrti legendarnog Rudija Belina potresla je sve navijače Dinama. Bein je bio ikona "modrih" koja je gotovo cijelu karijeru provela u zagrebačkoj momčadi, a s Dinamom je osvojio i jedini europski trofej u vitrinama Maksimirske 128, Kup velesajamskih gradova. Od njega su se oprostili brojni navijači, a posebno emotivnu poruku poslao je Velimir Zajec.

"Nebeska momčad Dinama dobila je jako pojačanje. Gore se od danas zna tko puca slobodnjake i penale. Rudač, počivao u miru i fala Ti na svemu! Obitelji, prijateljima i navijačima iskrena sućut", napisao je Zajec na svojim društvenim mrežama.

Belin je preminuo dan prije svog 83. rođendana, a Velimir Zajec mu je prošli rođendan osobno došao čestitati. Tada Je Zajec napisao da je Belin bio njegov igrački idol te da je jedan od najvećih igrača u povijesti Dinama. Također, prisjetio se i kada mu je Belin bio pomoćni trener u Dinamu te kako mu je prenosio sva svoja znanja.

Belin je nakon desetljeća u Dinamu (1959. – 1970.), tijekom kojeg je odigrao više od 400 utakmica, postigao 74 gola te osvojio Kup velesajamskih gradova i tri Kupa Jugoslavije, karijeru je završio u belgijskom Beerschotu. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 29 nastupa i šest golova, a bio je i dio momčadi koja je osvojila srebro na Europskom prvenstvu 1968.

