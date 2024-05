Zajecova čistka: Dinamo ima sulude uvjete za šefa uprave, ne ispunjava ih ni Zvone Boban?!

U Dinamo opet traju unutarnje borbe. Velimir Zajec sa svojim će ljudima u petak na novoj sjednici izvršnog odbora odlučivati o konačnoj sudbini predsjednice uprave Vlatke Peras, a kako se čini bliži se kraj dugogodišnjoj operativki u Maksimiru. Vlatka Peras više je od 25 godina dio Dinama, ali od dolaska nove uprave njezina je uloga potpuno limitirana. I Peras više ne odlučuje ni o čemu.

Kako saznajemo, Zajec je sa svojim ljudima ponudio Peras aneks ugovora i isplatu šest plaća u slučaju smjene s mjesta predsjednice uprave, ali teško je povjerovati kako će ona pristati na to rješenje. Vlatku Peras ugovor s Dinamom veže do 11. ožujka 2027. godine, te joj se prema važećem ugovoru u slučaju otkaza trebaju isplatiti sve plaće do tog dana.

Također, Peras smatra kako podizanje optužnice u Osijeku protiv nje ne znači da je nešto i skrivila. Na Dinamo se odnose Zakon o sportu (čl. 111. i 112.) i Zakona o udrugama (članak 19. stavak 2.), a još uvijek po niti jednom od tih članaka nisu stvoreni uvjeti za njenu smjenu, jer je za to prvo potrebna - pravomoćna presuda.

Vlatka Peras i Zvonimir Boban

Ali u cijeloj priči zanimljiva je još jedna stvar. Prošle godine u Dinamu su napravili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta GNK Dinamo sa katalogom poslova, riječ je o dokumentu kojeg bi se u Maksimirskoj 128 svi trebali pridržavati. Statut kluba ne propisuje karakteristike koje bi članovi uprave trebali imati, ti su detalji propisani pravilnikom o sistematizaciji.

A prema tom dokumentu sastavljenom 23. svibnja 2023. tadašnja uprava kluba (Peras, Šimić, Tomačić i Podnar) donijela je neke promjene, najzanimljivije su one po pitanju predsjednika uprave kluba. Tu poziciju prema aktualnoj sistematizaciji (članak 16.) može obnašati samo osoba visoke stručne spreme s 20 godina neprekidnog radnog iskustva u klubu 1. HNL od čega najmanje tri godine mora biti na rukovodećim-upravljačkim pozicijama u nogometnom klubu 1. HNL.

Sasvim je jasno kako takvih osoba nema puno u hrvatskom nogometu, na pamet nam padaju samo Vlatka Peras i Božidar Šikić (iz Lokomotive). Prema tom dokumentu, predsjednik uprave Dinama trenutačno ne mogu postati ni Zvonimir Boban ni Luka Modrić, čak ni Elon Musk, apsolutno nitko tko nema 20 godina neprekidnog radnog iskustva u klubu Prve HNL!? I barem tri godine rada na rukovodećim-upravljačkim funkcijama. Rekli bismo, suludo...

E sad, aktualnu sistematizaciju (koja će se kad tad morati promijeniti) može mijenjati uprava kluba, a tu odluku onda mora usvojiti izvršni odbor. Ili Dinamo do daljnjega (u slučaju odlaska Vlatke Peras) ne bi imao predsjednika uprave. Jedini problem je što u cijeloj priči Zajecovi ljudi nemaju većinu u upravi, na njihovoj je strani Zvonimir Manenica (bez čijeg potpisa niti jedna odluka ne može biti pravovaljana), "suprotna strana" su Vlatka Peras, Danijel Tomačić i Darko Podnar. I tu Zajec i ekipa još uvijek nemaju većinu. I sad će biti jako zanimljivo što dinamovcima donosi nova sjednica IO-a u petak...