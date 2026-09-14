Zaklada Marina Čilića pomaže u obnovi igrališta u Slunju

Četvrto izdanje Gem Seta Hrvatska, održano ovog ljeta u Karlovcu, nastavlja se i nakon završetka samog događanja. Nakon što su u sklopu ovogodišnjeg projekta već obnovljena dva sportska igrališta, multifunkcionalno igralište Medicinske škole Karlovac i igralište na Vunskom polju, osigurana su sredstva i za obnovu igrališta ispred Srednje škole Slunj.

Uskoro će biti otvoren i natječaj za devetu generaciju stipendista Zaklade Marin Čilić, čime se nastavlja podrška mladim talentima na njihovu obrazovnom i sportskom putu.

Igralište ispred Srednje škole Slunj već je desetljećima dio života lokalne zajednice. Na njemu su se okupljale generacije učenika, igrale košarku i družile se, a budući da je prostor dostupan i izvan školskog vremena, koriste ga i djeca i mladi koji više nisu učenici škole.

- Igralište ispred zgrade Srednje škole Slunj desetljećima je bilo mjesto gdje su se mladi okupljali igrajući košarku, ali i mjesto susreta, prijateljstava i druženja. U današnjem vremenu, više nego ikad prije, mladima je potreban boravak na otvorenom te druženje i izravna komunikacija bez korištenja tehnologije. Mala mjesta poput Slunja mladima ne pružaju puno mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena pa utoliko ovakvo jedno igralište ima još veći značaj za našu zajednicu. Osjećaj neizmjerne zahvalnosti je nešto što svakako treba javno izreći svima koji su kupnjom ulaznice, donacijom ili na bilo koji drugi način dali doprinos izgradnji igrališta koje za našu zajednicu ima veliki značaj. Vjerujem kako će svima biti najveća nagrada još jedno mjesto na kojem će se djeca i mladi redovito sastajati u druženju kroz sportske aktivnosti - izjavila je Tea Skukan, ravnateljica Srednje škole Slunj.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Stvaranje boljih uvjeta za bavljenje sportom djece i mladih jedan je od ciljeva projekta Gem Seta Hrvatska. Nakon Zagreba, Petrinje i Zadra, četvrto izdanje projekta održano je 12. srpnja u Karlovcu, gdje su se oko humanitarnog cilja okupili brojni hrvatski sportaši, djeca, obitelji i posjetitelji. Program u Tennis Villageu i na Vunskom polju uključivao je sportske radionice, teniske i nogometne sadržaje, edukativne programe za djecu te humanitarni teniski turnir.

Na turniru su zaigrali Matea Jelić, Zrinka Ljutić, Iva Todorić, Doris Bačić, Ana Bakalar, Antonia Ružić, Dina Levačić, Iva Primorac Pavičić, Marin Čilić, Dejan Lovren, Valent Sinković, Borna Ćorić, Martin Sinković, Filip Glavaš, Karlo Matković, Borna Gojo, Mateo Maraš, Igor Karačić, Ivan Dodig, Ivano Balić, Jerko Leko, Marin Jelinić, Franko Škugor, Luka Stepančić, Marin Šipić i Andrija Stipanović.U završnici su se susreli Tim Čilić i Tim Gojo, a nakon izjednačenja pobjednički tim Čilič, odlučen je zlatnim poenom.