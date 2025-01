'Zamislite Egipat bez dvojice najboljih igrača... Neće nas ovo pokolebati, ne treba tugovati!'

Hrvatska je pala na prvom težem ispitu. Naši rukometaši izgubili su od Egipta (28-24), pretrpjeli prvi poraz na Svjetskom prvenstvu, ali si i bitno otežali put do četvrtfinala. U drugi krug idemo s dva boda, što znači kako ćemo u nastavku morati pobijediti Island i Sloveniju za prolazak u završnicu turnira.

Pokretanje videa... 01:28 Hrvatska - Slovenija | Video: Davor Kovačević/24sata

Dominik Kuzmanović opet je maestralnim obranama 'bacao' publiku u delirij, skupio ih je 11, ali ostatak momčadi nije ga pratio. Izostanci Luke Cindrića i Igora Karačića bili su preveliki udarac.

- Imali su odličnog golmana, vanjski šut ih je išao. Pivot je primio bezbroj lopti, koristili su naše probleme i slabosti. Zasluženo su prenijeli četiri boda u drugi dio. Mi moramo odmoriti, analizirati prvi dio i dobro se pripremiti na protivnike u drugom krugu. Mi ćemo dati sve što je u našoj mogućnosti, pokušati pobijediti sve tri utakmice i plasirati se u četvrtfinale - rekao je nakon poraza Mario Šoštarič koji je zabio dva gola, ali u prvom dijelu je na desnom krilu igrao samo Filip Glavaš.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Izbornik bira tko će krenuti. Filip Glavaš igra odlično i tu ne treba tražiti neki razlog. Mi smo svi ekipa, tko god stao na parket, znamo da će dati sve i bacati se na glavu. Kao i ja, kada uđem, dat ću sve od sebe da pomognem ekipi. Žao mi je da nismo pobijedili, žao mi je zbog navijača, ne bih tražio probleme nego pozitivne stvari. Za nas turnir nije završen, s tri pobjede vjerojatno idemo u četvrtfinale. Gledamo prema budućnosti.

Hrvatska drugi krug otvara u srijedu s pobjednikom dvoboja između Zelenortske Republike i Kube, a onda slijede Slovenija i Island, ne nužno istim redoslijedom.

- Ništa nije izgubljeno. Čekaju nas ozbiljni protivnici, bit će teške utakmice protiv Slovenije i Islanda, igraju brz rukomet. Znam što možemo i obećavam da ćemo se dobro pripremiti, dati sve od sebe da zadovoljimo i poklonimo pobjede publici koja se okuplja na svakoj utakmici.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliko su falili Luka Cindrić i Domagoj Duvnjak?

- Jako su bitni igrači za reprezentaciju, oni su stup, falili su nam jako. To nas u glavama nije poremetilo, više su falili na terenu. Htjeli smo igrati za njih, Karačić je došao, odazvao se pozivu i pokazao kakva je osoba i igrač. Znam da su on i Ivano Pavlović odradili ili htjeli odraditi najbolje što su mogli. Ja sam zahvalan na tome i idemo pozitivno dalje, vidjet ćemo što novi dani nose. Imamo dva dana odmora i kreće novi turnir. Nadam se da je gotovo s ozljedama, da ćemo sada svi ostati zdravi.

Zvonimir Srna je nakon teškog poraza rekao:

- Krenuli smo težim putem, ali ima se još dosta za igrati. Nije ništa gotovo, čekamo rasplet u drugoj skupini da vidimo rasplet u drugom krugu.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliko daleko može Hrvatska?

- Možemo daleko, vjerujem u nas i u ovo što radimo, ali moramo držati koncentraciju, pogotovo u nekim situacijama, zicerima. Uz ovakvu publiku, golmane, zajedništvo i obranu, mislim da možemo daleko. Ja sam uvjeren da bi svatko od nas dao sve za zlato, ali svi smo koncentrirani na sljedeću utakmicu i samo na nju mislimo. Samo tako treba ići kroz turnir - rekao je Srna.

Cindrić i Duvnjak jako su falili...

- Kako je bilo... Zamislite Egipat bez dva najbolja igrača. Nije lako, ali to nije alibi. Popravit ćemo sve stvari koje smo griješili i mislim da je to jedino ispravno.

Foto: Bernadett Szabo

Bez obzira na težak poraz, to neće obeshrabriti naše rukometaše koji vjeruju da mogu do četvrtfinala. Velikog aduta imamo u Dominiku Kuzmanoviću koji je jedan od najboljih golmana na ovome turniru...

- Nemamo pravo na kiks i sad to znamo. Idemo jako u drugi krug, u puno snazi i punom fokusu. Kroz ova dva dana pauze, Karačić će se još bolje uklopiti i to će još bolje funkcionirati. Ne treba tugovati i ne treba nas ovaj poraz pokolebati, teža je situacija, ali sve je i dalje u našim rukama - kazao je kratko hrvatski golman.

Tin Lučin bio je realan.

- Njihov se golman razbranio. Kad god je bila prilika da se vratimo, ili je on obranio ili smo mi pogriješili. Ušlo je u glavu, ostavilo traga i nismo pronašli mirnoću. Teško je reći je li trebalo nešto drugačije, a i glupo je pričati jesu li utjecale neke sudačke odluke kada smo imali toliko grešaka. Imamo još tri utakmice i dok postoji šansa, borit ćemo se. Imamo realne šanse za četvrtfinale.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li kapetan Karačić održao govor?

- Je, nije ni njemu lako, došao je bez rukometnog treninga, svaka mu čast da se odmah odazvao. Pomogao nam je puno i stvarno mi je žao i zbog njega i igrača koji su ozlijeđeni.

Marin Šipić danas nije mogao puno protiv obrane Egipta.

- Izgubili smo dva jako bitna igrača uoči utakmice. Nakon prošle utakmice nismo znali situaciju, samo su kroz dan otpadali jedan pa drugi. Htjeli smo i za kapetana ovo odraditi da bude lakše. Stalno smo hvatali zaostatak, nikako nismo uspjeli izjednačiti da vidimo kako će na njih to utjecati. Radili smo početničke greške, promašivali zicere. Većinu smo toga od njih očekivali, ali ne možeš utjecati da se obrana njihovog golmana odbije njima, a našeg Kuzme ne odbije se nama. Nije obrana bila problem, već te pogreške. Ali dobro, sve je i dalje na nama, ako dobijemo sve tri utakmice u drugom krugu, idemo u četvrtfinale.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li pivot Egipta Adel baš tako dobar kako je danas izgledao?

- Adel je jako dobar pivot, ali nije samo do njega, već i što imaju uigran korak. Njihov izbornik Španjolac to traži, doslovno znaju u svakom trenutku u kojem im je smjeru tenisica okrenuta kada zabadaju i kuda će doći pivot. Nije slučajno da je dobio toliko lopti, a to što je ljevak, više remeti golmanima.