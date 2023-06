Žaperov menadžer za 24sata o transferu u Hajduk: Interesa u Splitu ima, a htio ga je i Dinamo

Mihael Žaper (24) ulazi u zadnju godinu ugovora, imamo puno upita za njega, ali za sada ništa konkretno nismo dogovorili niti s jednim klubom, pa tako ni s Hajdukom, rekao nam je Andy Bara, zastupnik Osijekovog kapetan kojeg se već neko vrijeme povezuje s Hajdukom.

Potvrdio je to uostalom prije nekoliko dana i sportski direktor Osijeka Ivica Kulešević:

- Interes Hajduka postoji, kao što postoji i interes nekih drugih klubova. Danas vam ne mogu reći da će on ostati u Osijeku ili da će otići. Naša velika želja je da ga zadržimo, da povede Osijek u novu sezonu, ali sve zavisi od tržišta i od njega samoga.

Da postoji interes Hajduka potvrdio je i Bara:

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

- Znate kakav je posao menadžera, ja sam se raspitivao u Osijeku koliku bi oni odštetu tražili ako ga zove klub iz inozemstva, koliku ako ga zovu Dinamo, Hajduk... To je moj posao. Osobno, ja bih volio da on napusti Osijek jer mislim da je svoju epizodu završio i da je vrijeme za iskorak u karijeri, a koji će to klub biti to je teško u ovom trenutku kazati. Samo se nadam da su u Osijeku dovoljno pametni i da Žaper neće otići kao slobodan igrač, da se neće dovesti u tu situaciju. Njega godine stižu i zaslužuje da ga puste, a i Osijek zaslužuje odštetu...

'Transfer će se uskoro završiti'

Dosta se špekulira oko toga što želi Žaper, neki tvrde da nije zagrijan za dolazak u Hajduk, drugi pak da je kao Dalmatinac i te kako zagrijan...

- Nije tajna da je njemu pola obitelji iz Splita, da on često dolazi u Split, da u Splitu i ljetuje, tako da mu se ne bi bilo teško adaptirati. Ali u ovom trenutku ne mogu vam potvrditi da smo bilo što dogovorili s Hajdukom. Interes kluba postoji, ali postojao je prošlog ljeta i interes Dinama, pa ih je Osijek odbio. Što će se dogoditi u narednih tjedan ili mjesec dana ne mogu predvidjeti, nisam ja David Copperfield - kaže nam Bara i dodaje:

- Hajduk i Dinamo su dva naša najveća kluba i normalno je da Hajduk prati situaciju na tržištu najboljih igrača, ne bi bilo normalno da ne prate Žapera kao bitnog igrača u HNL okvirima koji može pomoći i njima, i bilo kome drugom. Raspitivali se jesu, ali za sada nemamo ništa konkretno da bih vam mogao reći kako će se transfer uskoro završiti. Trenutna situacija je takva da Osijek u ponedjeljak počinje pripreme za novu sezonu, a hoće li Mihael biti s momčadi ili neće to neće zavisiti o pregovorima oko transfera, nego o njegovoj ozljedi, zbog koje je propustio završnicu prošle sezone i u fazi je oporavka...