Zapratilo je 2,5 milijuna ljudi, a onda joj je Instagram - nestao

Prije finalne utakmice Lige prvaka na Instagramu ju je pratilo 300.000 ljudi, a nakon što je gotovo bez odjeće utrčala na teren Wande Metropolitano i nakratko prekinula finale Liverpoola i Tottenhama, broj pratitelja Kinsey Wolanski skočio je na dva i pol milijuna!

- Život imamo da bismo ga živjeli. Radite lude stvari kojih ćete se sjećati zauvijek - napisala je u svojoj prvoj objavi na Instagramu nakon finala Lige prvaka. Uz poruku je objavila i videosnimku na kojoj je zaštitari odvode s rukama na leđima. Na Insta storyju objavila i fotografije izlaska iz pritvora, a ubrzo nakon toga njezin profil na Instagramu je jednostavno - nestao.

Foto: Instagram

Plavuša se javila na Twitteru i objasnila da joj je netko hakirao profil.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT