Zaprešić je središte europskog kuglanja: Počelo mediteransko prvenstvo, a ulaz je besplatan

Piše Luka Tunjić,
Foto: Privatni album

Natjecanje se odvija kroz više disciplina: pojedinačno (žene i muškarci), parovi (žene i muškarci), mješoviti parovi, ekipno natjecanje te završni Masters, u kojem nastupaju samo najbolji natjecatelji

Zaprešić je ovih dana središte europskog bowlinga. Natjecanje se održava u modernom West Bowling Centru, unutar Westgate Cityja te okuplja predstavnike iz čak 16 zemalja. Gledateljima i sudionicima pruža  sportske izvedbe i natjecateljsku atmosferu.

Svečanosti u ponedjeljak prisustvovali su ugledni predstavnici europskog i hrvatskog bowlinga, među kojima predsjednik Europske bowling federacije Valgeir Gudbjartsson, dopredsjednik federacije i predsjednik Izvršnog odbora prvenstva Marios Nicolaides, član predsjedništva Onder Gurkan te predsjednik Hrvatskog kuglačkog saveza Zoran Jagić

Hrvatsku na prvenstvu predstavljaju Vivian Banjac i Lana Dobrenić u ženskoj konkurenciji te Vedran Barunčić i Roko Knezić u muškoj konkurenciji. Očekivanja su velika, a domaća publika ima priliku uživo pratiti njihove nastupe i pružiti podršku u konkurenciji vrhunskih europskih sportaša.

Natjecanje se odvija kroz više disciplina: pojedinačno (žene i muškarci), parovi (žene i muškarci), mješoviti parovi, ekipno natjecanje
te završni Masters, u kojem nastupaju samo najbolji natjecatelji, što završnicu čini posebno atraktivnom i neizvjesnom.

Tijekom trajanja prvenstva, svi zainteresirani mogu besplatno posjetiti West Bowling Centar u sklopu Westgate Cityja u Zaprešiću i uživo pratitinatjecanje. Za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati, osiguran je i livestream putem YouTube kanala MBC Bowlinga, gdje je moguće pratiti sve ključne trenutke natjecanja.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima

