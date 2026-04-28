Zaprešić je središte europskog kuglanja: Počelo mediteransko prvenstvo, a ulaz je besplatan

Zaprešić je ovih dana središte europskog bowlinga. Natjecanje se održava u modernom West Bowling Centru, unutar Westgate Cityja te okuplja predstavnike iz čak 16 zemalja. Gledateljima i sudionicima pruža sportske izvedbe i natjecateljsku atmosferu.

Svečanosti u ponedjeljak prisustvovali su ugledni predstavnici europskog i hrvatskog bowlinga, među kojima predsjednik Europske bowling federacije Valgeir Gudbjartsson, dopredsjednik federacije i predsjednik Izvršnog odbora prvenstva Marios Nicolaides, član predsjedništva Onder Gurkan te predsjednik Hrvatskog kuglačkog saveza Zoran Jagić.

Hrvatsku na prvenstvu predstavljaju Vivian Banjac i Lana Dobrenić u ženskoj konkurenciji te Vedran Barunčić i Roko Knezić u muškoj konkurenciji. Očekivanja su velika, a domaća publika ima priliku uživo pratiti njihove nastupe i pružiti podršku u konkurenciji vrhunskih europskih sportaša.

Natjecanje se odvija kroz više disciplina: pojedinačno (žene i muškarci), parovi (žene i muškarci), mješoviti parovi, ekipno natjecanje

te završni Masters, u kojem nastupaju samo najbolji natjecatelji, što završnicu čini posebno atraktivnom i neizvjesnom.

Tijekom trajanja prvenstva, svi zainteresirani mogu besplatno posjetiti West Bowling Centar u sklopu Westgate Cityja u Zaprešiću i uživo pratitinatjecanje. Za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati, osiguran je i livestream putem YouTube kanala MBC Bowlinga, gdje je moguće pratiti sve ključne trenutke natjecanja.