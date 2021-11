PSG-ov super trio nije se iskazao protiv Manchester Cityja. Iako su Parižani na Etihadu poveli golom Mbappea, Guardiolino društvo preokrenulo je na 2-1 i osvojili skupinu.

Lionel Messi opet nije previše dao svojoj momčadi, a vrlo konkretan u svemu bio je Rafael van der Vaart koji Argentincu zamjera nezalaganje u obrambenim zadacima.

- To me zaista žalosti. To je pitanje želje. Messi na terenu izgleda slabo ako ne zabije i ne asistira. Ovu je utakmicu odigrao loše započeo je legendarni Nizozemac prije usporedbe s Ronaldom.

- Kad vidite Ronalda, on se bori i želi podići momčad na višu razinu. Messi se šeta terenom i pitam se zar ga nije sram? Počinjem se živcirati zbog toga. On je igrač koji se više nikad neće roditi. Počelo je još kod Koemana, kao da mu se ne da raditi.

Na stranu malo Messi i njegovo zalaganje, evo što je rekao trener PSG-a Pochettino nakon poraza:

- Da, razočarani smo, ali je isto tako City u prvom poluvremenu odigrao jako dobro, natjerali su nas da stojimo dublje. Bili su jako agresivni. Iskreno, treba im odati priznanje. No, kad smo zabili, bili smo mirni jer smo ih dobro kontrolirali. Okolnosti utakmice su se promijenile i primili smo dva gola. Ionako, naš je cilj bio kvalificirati se u osminu finala, a onda tek biti prvi. Slavili smo na Parku Prinčeva, izgubili smo ovdje. Razlika su remiji protiv Bruggea i Leipziga i zato smo drugi - rekao je Argentinac čije se ime povezuje s klupom Manchester Uniteda.

- Igrači znaju situaciju, znaju da živimo u biznisu u kojem se pojavljuju nagađanja. Nekad su pozitivna, nekad negativna. To je sve što imam reći o tim glasinama.