Zar opet? Zagreb se još jednom ugasio osam minuta prije kraja

U utakmici za treće mjesto Meškov je pobijedio Zagreb 29-24. Zagrebaši su u 50. minuti izjednačili na 21-21 i potom opet se ugasili do kraja utakmice. Drugi su put završili četvrti

<p>Drugi put u devetom nastupu na Final Fouru SEHA lige <strong>zagrebaši </strong>će kući bez medalje. Zapravo, ako im išta znači, dobili su pehar, čak i nije malen. Meškov im je drugi put uzeo broncu, a trebali su danas, da nije bilo onih užasnih osam završnih minuta s Vardarom, igrati u finalu s Veszpremom. Ovako će kući samo s još više upitnika, a Kiel dolazi već za deset dana i nema tu nade za Zagreb ako će ovako kao i u Zadru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: SEHA Final Four u Zadru</strong></p><p>Protiv Meškova opet slična Zagrebova priča kao i s Vardarom, pogotovo zadnjih osam minuta. Krenuo je kao i protiv <strong>Vardara</strong>, znači u obrani samo Obradović za Vistoropa. Alonso je, s druge strane, Škurinskog, koji je u prvom poluvremenu polufinala razbijao Veszprem, zamijenio Obranovićem kojeg su Mandić i Vuglač odmah "pripitomili". </p><p>Ašanin je otvorio s tri obrane, Zagreb s 4-1, ali ritma nije bilo jer su se jedni i drugi natjecali tko će napraviti više grešaka. Prvo malo više Meškov, pa malo više Zagreb. Nije bila neka pozivnica navijačima makar ih je bilo malo više nego u petak (200).</p><p>Vori je s klupe u 10. minuti digao Vlaha i Mlakara jer se Vistorop i Vuglač u napadu nisu pokazali ni nametnuli, no nije se s ovom dvojicom promijenilo nabolje, pa je Zagreb probao sa sedmoricom u napadu i nakratko prodisao dok nije primio gol na praznu mrežu.</p><p>Zagrebaši su dobro zatvarali sredinu, ali pucalo je na krilima, na radost Jurinoka i Valiupaua kojeg je Ašanin pročitao sa sedam metara pa odmah i odbijanac. Lijepo je barem to bilo za vidjeti.</p><p>Takošer i Obradovića u napadu jer je bilo mjesta bez Hrstića (vratio se u Zagreb zbog obiteljskih razloga), ali onda su previše drugi počeli gledati i čekati što će on napraviti. Mlakar osim jednog gola skoro ništa, Vlah spor u početku pa kasnije brži, bez konkretnog učinka. Meškov se našao bez Skubea, a Zagreb i dalje malo ili ništa, pa je i rezultat postao takav (14-18). </p><p>Vori je na klupi, na kojoj je zamrznuo Božovića iako je bio korektan, našao Jandrića koji je povezao tri obrane, uz sedmerac Skubeu. Vratio se i Zagreb kada je još i precizni Jandrić zabio sa svog gola za 21-21. I tu se ispuhao, opet u 52. minuti kao i s Vardarom. Slučajno ili ne, jednom da, dvaput...</p><p>Igor Vori, trener Zagreba:</p><p>- Nakon poraza od Vardara uspjeli smo u jednom dijelu psihički vratiti ekipu i dečki su dobro reagirali. Otvorili smo dobro, a onda ušli u fazu u kojoj ni obrana ni napad nisu bili dobri, pogotovo prvo poluvrijeme. Potom 15 fenomenalnih minuta drugog dijela s golmanima koji su danas bili na zavidnoj razini. Nažalost, kod 21-21 nismo prelomili u našu korist, ali, ponavljam, imamo puno mladih igrača i to je proces u kojem će nam trebati vremena. Svaki je poraz težak, ali gledamo naprijed pozitivno.</p><p>Senjamin Burić:</p><p>- Kao što je trener rekao, ja sam s 29 godina najstariji ovdje. Učimo i svaka nam je utakmica škola. Ako želimo protiv vrhunskih ekipa nešto napraviti, ne možemo igrati dobro 45 minuta, već svih 60. Kao kolektiv moramo više, nemamo iskusnih pojedinaca i nadam se da je ovo škola.</p><p>Raul Alonso, trener Meškova:</p><p>- Zadovoljni smo ne samo zato što smo pobijedili, nego i kako smo se nosili s teškim situacijama. Bili smo danas s više samopouzdanja, imali uspona i padova, ali mentalno smo bili jako dobri nakon poraza od Veszprema.</p><p><strong>SEHA liga, za treće mjesto:</strong></p><p>PPD Zagreb - <strong>Meškov </strong>24-29 (12-14)</p><p><strong>PPD Zagreb</strong>: Jandrić 1 (3 obrane), Ašanin (9 obrana); Vistorop 1, Mrakovčić, Mandić 3, Božić Pavletić 3, Burić 3, Srna, Vuglač 2, Obradović 5, Stojnić, Božović 2, Matanović 1, Mlakar 2, Grahovac, Vlah 1</p><p><strong>Meškov</strong>: Pešić (10 obrana), Mackevič; Santalov, Panić, Škurinski 2, Jurinok 7, Skube 2, Šumak, Vjarhejčik, Paczkowski, Obranović 1, Selvjasjuk, Vailupau 6, Malus 5, Tamašuk, Vranješ 6</p><p><strong>Sedmerci</strong>: PPD Zagreb 3/3, Meškov 4/6</p><p><strong>Isključenja</strong>: PPD Zagreb 8 minuta, Meškov 12</p>