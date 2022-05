Zašto Bale ne slavi s ostatkom momčadi? Evo što Ancelotti kaže

Gareth Bale stigao je u Real Madrid 2013. za 100 milijuna eura i otad osvojio 18 trofeja. Za neke je bio izravno zaslužan. Poput Kupa kralja 2014. kada je u 'lijevoj traci' prestigao Marca Bartru ili Lige prvaka 2018. kada je u finalu zabio 'škaricama'. Kako god, Velšanin je posljednjih godina daleko od igrača kakav je bio...

Tako je Bale u posljednje tri sezone kombinirano u Realu i Tottenhamu, gdje je bio na posudbi, odigrao tek 60-ak utakmica... Što zbog ozljeda, forme ili nekih drugih stvari kojih uopće nemaju veze sa nogometom. Jer njega taj sport proteklih godina kao da i ne zanima. Navodno više preferira golf...

Hitronogi Velšanin također je neke trofeje osvojio prosjedivši na klupi većinu utakmica pa ih u tim slučajevima nije ni previše slavio. Tako je primjerice nakon pobjede Reala protiv Seville, kojim su Kraljevi osigurali naslov španjolskog prvaka, stajao u svlačionici i gledao suigrače kako se vesele i skaču od sreća, a medijima nije promaklo da Bale ne sudjeluje u slavlju. Carlo Ancelotti dobio je upravo to pitanje na presici uoči madridskog derbija (Atletico-Real, nedjelja, 21.00).

- Svi igrači vole Balea i on voli njih. Ima problema s leđima i nekad se ne može micati. Znalo se i meni to događati. Trenira, ali kad ne trenira, to znači da ga bole leđa - rekao je Ancelotti.

Budući da je za Real ta utakmica rezultatski nevažna, Talijan će odmoriti neke igrače, a također je prokomentirao i izjavu Diega Simeonea da im Atletico neće držati špalir.

- Mi Talijani se nismo navikli na takav običaj. Što god da naprave, poštovat ćemo svoje rivale - gospodski je zaključio Ancelotti.





