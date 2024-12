Zašto Barca ne može registrirati Olma, koje su joj opcije i što ako Dani besplatno ode iz kluba?

Dani Olmo (26) ljetos je živio svoj san. S reprezentacijom Španjolske osvojio je Europsko prvenstvo, a bivši dinamovac ostavio je svoj pečat s tri gola na turniru. Nekoliko tjedana nakon europske krune zaključio je potez karijere i RB Leipzig zamijenio za Barcelonu, koja je izdvojila gotovo 60 milijuna eura kako bi dovela Olma kao jedino zvučno ljetno pojačanje.

Taj je san pao u drugi plan zbog financijskih problema s kojima se suočava Barcelona. Naime, Barcelona ima problema s registracijom igrača zbog nepodmirenih dugova.

Zašto Barcelona ne može registrirati Olma?

La Liga možda ima i najstroža financijska pravila od Liga petica, a ona se temelje na zaradi, troškovima i dugovima klubova. Svaki španjolski prvoligaš tako ima određen iznos koji smije potrošiti na prvu momčad i stručni stožer, a o tom iznosu odlučuje La Liga. Barcelona je godinama iznad dozvoljenog iznosa, a La Liga ne dozvoljava registraciju novih igrača dok dugovi nisu podmireni. Te je dugove klub privremeno riješio 2022. kada je prodao udio vlasništva Barca Studios tvrtke.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Kako je Olmo mogao igrati u jesenskoj polusezoni?

Olmo je jesenski dio polusezone odigrao zahvaljujući posebnoj dozvoli, ali Barceloni je sada potrebno više kako bi registrirala svojeg asa. Naime, stoperi Andreas Christensen i Ronald Araujo propustili su prvi dio sezone zbog teških ozljeda. Prema pravilima La Lige, klubovi smiju potrošiti 80 posto igračeve plaće na registraciju novih igrača ako je taj igrač ozlijeđen najmanje četiri mjeseca. Na taj je način Barcelona (privremeno) uspjela registrirati Olma.

A i za to im je bila potrebna posebna dozvola La Lige. Naime, Barcelona nakon njihovih ozljeda svejedno nije mogla u cijelosti pokriti Olmov ugovor, pa je La Liga zato uvela novo pravilo i registrirala Olma samo za polusezonu!

Što ako Barcelona ne stigne registrirati Olma?

Prema pravilima La Lige, nijedan nogometaš ne smije imati dvije izdane licencije u jednoj sezoni. To znači kako Barcelona mora produžiti Olmovu registraciju do 31. prosinca ili ga može zauvijek izgubiti.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Može li Olmo igrati samo utakmice Lige prvaka? Pa, baš i ne. Pravila Uefe nalažu da igrač koji nije potpuno registriran u prvenstvu ne smije igrati u europskim natjecanjima. A jasno, ne bi bio na raspolaganju Hansiju Flicku ni u utakmicama Kupa kralja.

Kako je došlo do ove situacije?

Barcelona je ove sezone dogovorila novi ugovor s Nikeom koji "teži" čak 1,7 milijardi eura za 14 godina. Uz spomenutih 1,7 milijardi eura, Barcelona je zaradila i jednokratnu uplatu od 158 milijuna eura koja je trebala spasiti klub i financijski je osloboditi. Međutim, Sevilla, Athletic Bilbao i Atletico Madrid smatrali su kako nije pošteno da se cijeli iznos od 158 milijuna eura računa za ovu sezonu u knjigama La Lige.

La Liga je uvažila njihovu žalbu i podijelila uplatu od 158 milijuna eura na 14 dijelova, što Barceloni predstavlja samo minimalni korak prema naprijed.

Što može učiniti Barcelona?

Mundo Deportivo piše da Barcelona sada čeka sudsko rješenje druge tužbe koju je pokrenula protiv La Lige na prvostupanjskom sudu. U istoj tužbi je Barcelona tražila garanciju kako Olmo može biti registriran. To se rješenje očekuje u ponedjeljak, a presuda bude u korist Barcelone, Olmo će biti registriran.

Barcelona smatra da je delegacija La Lige koja odlučuje o pravilima za registraciju igrača nevažeće i nekompetentno tijelo. Na početku sezone teško se ozlijedio prvi golman kluba, Marc-Andre Ter Stegen. Nijemac će zbog ozljede propustiti ostatak sezone, a La Liga je tada, tvrdi Barcelona, rekla Kataloncima kako na raspolaganju imaju 80 posto njegove plaće kako bi "sredili" papire.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Nedugo zatim, Barcelona je angažirala golmana Wojciecha Szczesnyja, nakon čijeg je angažmana La Liga "okrenula pilu naopako" i ipak rekla Barceloni kako ne može iskoristiti svih 80 posto Ter Stegenove plaće za Olmovu registraciju.

Barcelona razmišlja i o prodaji VIP mjesta na novoizgrađenom Camp Nouu, čija je renovacija još uvijek u tijeku. Unatoč tome, mnogi bogataši zainteresirani su za kupnju privilegiranog mjesta i na taj bi način Barcelona mogla uprihoditi između 120 i 200 milijuna eura, pišu španjolski mediji.

Što može učiniti Dani Olmo?

Europski nogometni divovi pažljivo prate rasplet situacije, žele ga dovesti Manchester City i Arsenal, a najbolje od svega, postoji mogućnost da ga dobiju besplatno.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Naime, Mundo Deportivo ranije je izvijestio kako će Olmo u ugovoru ima klauzulu pomoću koje može potpuno besplatno otići iz Barcelone ako ga klub ne uspije registrirati.

- Sve bi trebalo biti O.K. Ljudi me zovu i pitaju što se događa, ali nema velike drame. Niti Olmo želi iz Barcelone, niti ga Barcelona želi pustiti, niti bih ja volio da ode negdje drugdje. Naravno, uvijek se svašta može dogoditi. Ako se dogodi nešto loše, pred nama je mjesec do mjesec i pol dana da riješimo problem. No, vrlo teško da će se dogoditi neki loš scenarij. Španjolski mediji? Ne znaju ni oni sve, ne zna nitko osim onih koji trebaju donijeti priopćenje - kazao je Bara o "slučaju Olmo" za Sportske novosti.

Ako Barcelona ne uspije registrirati Olma, Španjolac će moći besplatno otići iz kluba i time Barcelona gubi bilo kakvu šansu da zaradi na njegovoj prodaji. A to bi bila sol na ranu Kataloncima...