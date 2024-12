Šok u Kataloniji: Sud Barceloni odbio registraciju Danija Olma! Moći će besplatno otići iz kluba?

Trgovački sud u Barceloni nije odobrio registraciju Barcelonina nogometaša i španjolskog reprezentativca Danija Olma (26), koji se ljetos pridružio katalonskom velikanu u transferu "teškom" otprilike 60 milijuna eura iz RB Leipziga. Barcelona će se žaliti na tu odluku i u ponedjeljak, 30. prosinca, uručit će sudu novu tužbu protiv La Lige u nadi kako će ipak registrirati bivšeg dinamovca.

Vremena je sve manje za Katalonce. Rok za Olmovu registraciju je u utorak, 31. prosinca, pišu katalonske novine Mundo Deportivo. Sudac Ignacio Fernandez de Senespleda donio je presudu, a Barcelona će u ponedjeljak iznijeti argumente da su sva pravila registracije nevažeća jer ih regulira delegatska komisija La Lige, nadležno tijelo koje klub smatra nevažećim.

Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

U ponedjeljak su odvjetnici Barcelone i La Lige iznijeli svoje argumente tijekom sudskog saslušanja u Barceloni, a katalonski velikan bio je uvjeren u sudsku presudu koja će im otići u korist i omogućiti Olmovu registraciju.

Andy Bara u četvrtak je potvrdio kako se nalazi u Manchesteru, ali tamo je, ističe, turistički...

- Sve bi trebalo biti O.K. Ljudi me zovu i pitaju što se događa, ali nema velike drame. Niti Olmo želi iz Barcelone, niti ga Barcelona želi pustiti, niti bih ja volio da ode negdje drugdje. Naravno, uvijek se svašta može dogoditi. Ako se dogodi nešto loše, pred nama je mjesec do mjesec i pol dana da riješimo problem. No, vrlo teško da će se dogoditi neki loš scenarij. Španjolski mediji? Ne znaju ni oni sve, ne zna nitko osim onih koji trebaju donijeti priopćenje - kazao je Bara o "slučaju Olmo" za Sportske novosti.

Barcelona ima problema s registracijom igrača zbog nepodmirenih dugova. La Liga ima možda i najstroža financijska pravila od Liga petica, a ona se temelje na zaradi, troškovima i dugovima klubova. Svaki španjolski prvoligaš tako ima određen iznos koji smije potrošiti na prvu momčad i stručni stožer, a o tom iznosu odlučuje La Liga.

Barcelona je davno prekoračila dozvoljeni iznos, a La Liga ne dozvoljava registraciju novih igrača dok dugovi nisu podmireni. Olmo je jesenski dio polusezone odigrao nakon posebne dozvole, ali Barceloni je sada potrebno više kako bi registrirala svojeg asa.