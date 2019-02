Zašto će Dinamo proći Plzen? Kvaliteta, pun Maksimir i Olmo

Do utakmice Dinama i Viktorije Plzen ostalo je još samo dva dana, a atmosfera u Zagrebu polako raste. Za taj je dvoboj prodano već više od 27 tisuća ulaznica, sada je sasvim jasno kako će modri s maksimirskih tribina imati veliku podršku. I kako su brojni navijači uvjereni - Dinamo ide u osminu finala. A mi Vam nudimo 10 razloga zašto će Dinamo proći češkog prvaka...

1. Dinamo je kvalitetnija momčad

Svaka čast češkom prvaku, no bez obzira na rezultat prve utakmice naš je dojam - Dinamo je bolja i kvalitetnija momčad. Viktoria Plzen je kompaktna, organizirana i čvrsta momčad, suparniku ne dopuštaju miran posjed lopte i puno prilika, ali Česi u svojoj svlačionici nemaju igračku kvalitetu Danija Olma, Izeta Hajrovića ili pak Arijana Ademija.

Ovome u prilog ide i širina igračkog kadra gdje modri imaju dvije gotovo podjednake momčadi, Nenad Bjelica u pričuvi ima strašne adute poput Nikole More, Ivana Šunjića, Lovra Majera, Damiena Kadziora ili Komnena Andrića, dok su rezerve Pavela Vrbe ipak nešto slabije kvalitete. Ne mora puno značiti, ali vrijednost Dinamovog kadra prema Transfermarktu iznosi 49,05, a vrijednost Viktorije tek 31,03 milijun eura.

2. Plavi u uzvrat s aktivnim rezultatom

Da, Dinamo je minimalno (2-1) poražen u Češkoj, ali plavi su na Doosan Areni postigli toliko vrijedan gol u gostima. A to u utakmicama nokaut faze europskih natjecanja često zna biti i ključna stvar. I takav je poraz puno lakše 'progutati' nego da je u Plzenu domaćin primjerice slavio 1-0. E, to bi onda bio veliki problem.

Nenad Bjelica dobro poznaje svoju momčad, zna kako posljednjih dana dišu igrači, te tko mu može što donijeti u četvrtak. A realno, modrima je za prolaz dovoljna i minimalna (1-0) pobjeda. Znamo da to neće biti lako, ali zar je bilo lakše u Maksimiru pobjeđivati Hapoel Beer Shevu (5-0), Astanu (2-0), Fenerbahče (4-1) ili Spartak Trnavu (3-1)?

3. Momčad s 'drugačijim' mentalitetom

Nažalost, i poslije Plzena mnogi su pisali kako je Dinamo izgubio na čudan, 'dinamovski' način. Istina, plavi su primili dva naivna pogotka koja su bili plod individualnih pogrešaka, ali zar nije baš svaki gol plod nečije pogreške? Ova je momčad već nekoliko puta pokazala kako je sazdana od pravih ljudi, sjajnih karaktera, nogometaša koji za razliku od prijašnjih Dinama dišu kao momčad.

Uostalom, baš je ova momčad prva prezimila nakon 49 godina, baš je ova momčad prva osvojila neku grupnu fazu europskih natjecanja. Pa zar to nije dovoljno? U ovaj se Dinamo isplati vjerovati, ova momčad zna put do uspjeha. Koji je, ako ćemo iskreno, već odavno i ostvaren...

4. Povratak Izeta Hajrovića

Izet Hajrović prvo je ovosezonsko ime Dinama u europskim natjecanjima, u dosadašnje uspjehe plavih ugradio je šest pogodaka i tri asistencije. Ovakve utakmice kao da u njemu bude dodatan inat, a koliko je 'modra osmica' nabrijana na uzvratni dvoboj protiv Plzena osjetili su u nedjelju i igrači Slaven Belupa. A kako sam kaže, njegova je ljevica za četvrtak spremna.

Izet Hajrović bio je jedan od kotačića koji je nedostajao Nenadu Bjelici u Plzenu. I modri na Doosan Areni nisu uspjeli vršiti kontinuirani pritisak s 'njegove' desne strane, većina Dinamovih napada išla je kroz sredinu ili lijevo preko Oršića. A Hajrović je uvijek spreman jednim potezom, jednom dalekometnom bombom prelomiti susret. I odvesti Dinamo korak dalje. Neka to napravi i u četvrtak.

5. Viktoria prima puno golova u Europi

Viktoria Plzen ove je sezone u sedam europskih utakmica primila 17 golova. Što svakako nije malo, ali tu brojku ipak treba uzeti s određenom dozom respekta. Češki se prvak natjecao u Ligi prvaka, bio u skupini s Real Madridom, Romom i CSKA Moskvom, a tu bi neke momčadi srednjeg europskog ranga nastradale i puno gore.

Dinamo je u Europi primio 10 golova, ali modri su ove sezone odigrali čak 13 europskih utakmica. A i tu su nogometaši Nenada Bjelice imali jako zahtjevnih suparnika (ne razine Real Madrida ili Rome), ali su se natjecali s Young Boysima, Fenerbahčeom, Anderlechtom, Astanom, Hapoelom...

6. Vrba bez najboljeg stoperskog para

E, to će za Pavela Vrbu predstavljati veliki problem. Roman Hubnik i Lukaš Hejda, dva najkvalitetnija i najiskusnija centralna braniča Viktorije Plzen, moraju preskočiti uzvratni susret. A obojica su glavne obrambene uzdanice češkog prvaka, igrači koji su u karijeri branili boje nacionalne reprezentacije. Pa i bili ponajbolji igrači svoje momčadi u nedavnim pobjedama nad Romom ili CSKA Moskvom...

Roman Hubnik skupio je žute kartone, Lukaš Hejda pati od potresa mozga, pa će Pavel Vrba eksperimentirati. I junaku prve utakmice Ludeku Pernici (koji bez obzira na učinak iz prve utakmice nije igrač visoke kvalitete) pridodati još neku neprovjerenu opciju. A to za modre nogometaše, pogotovo stasitog Petkovića može biti i više nego olakotna okolnost.

7. Nezaustavljivi Dani Olmo

Dani Olmo najveća je igračka klasa u rosterima Dinama i Viktorije Plzen, mladi Španjolac svakom utakmicom nastavlja oduševljavati sve više. Već u prvom dvoboju Olmo je zabio prekrasan gol, u jednoj akciji na centru se lijepim okretom riješio pet suparničkih igrača, imao još niz okomitih prodora koji su napravili pravu pomutnju u domaćim redovima.

Pavel Vrba u svojim redovima nema igrača koji mogu zaustaviti rastrčanog Olma koji igra u velikoj formi, te je redovito prvo ime Dinama. Dani Olmo vrlo vjerojatno igra svoje posljednje proljeće u dresu Dinama, a već sada definitivno spada među najbolje strance u povijesti modroga kluba. A svi očekuju kako će baš on još jednom biti velika prevaga na Dinamovu stranu.

8. Dinamo u 19 domaćih utakmica samo jednom nije zabio

I ovo je zanimljiv podatak. Dinamo je ove sezone odigrao 19 utakmica (12 prvenstvenih, šest europskih i jednu Kupu), a u tom periodu nogometaši Nenada Bjelice samo na jednom dvoboju nisu postigli pogodak. Bilo je to u 'nevažnoj' utakmici Europske lige, dvoboju posljednjeg 6. kola, modri su tada s Anderlechtom remizirali 0-0. A tada je već sve bilo gotovo, svi smo znali kako je Dinamo prezimio u Europi.

Plavi su se pod okriljem HNL-a susretali s puno manje zahtjevnijim suparnicima od Viktorije Plzen, no Dinamo pod vodstvom Nenada Bjelice igra vrlo otvoren i napadački orijentiran nogomet. Modre trupe u napad kreću sa svih strana, najčešće s velikim brojem igrača, pa suparnicima to nije jednostavno braniti i zadržati svoju mrežu netaknutom. Vjerujemo da to neće uspjeti ni Česima.

9. Dinamovci su ipak puno motiviraniji

To je uvijek tako. Viktoria Plzen je u posljednjih osam godina pet puta prezimila u Europi, Česi su s te strane puno iskusniji. Dapače, u posljednjih sedam sezona Viktoria je čak triput odlazila i do osmine finala Europske lige. I to na dojmljiv način, šesnaestinu finala EL prolazili su preko Napolija (2012/13.), Šahtara (2013/14.) i Partizana (2017/18.).

Brojni igrači češkog prvaka već znaju kako se igra na ovoj razini natjecanja, njihove bi misli i ovoga puta mogle otići (pre)daleko, prerano prema četvrtfinalu. Proteklih dana puno smo pričali s Dinamovcima, oni doslovce 'pucaju' od želje i motivacije. Njima je ova utakmica 'sve', ne sjećamo se kada smo zadnji put igrače Dinama vidjeli toliko nabrijane. I motivirane. A to plavima može biti dodatna prednost.

10. Velika podrška (pre)punih tribina

Maksimir će u četvrtak biti prepun, Dinamo će s tribina imati podršku 30-ak tisuća gledatelja. Već u Plzenu se s tribina čula pjesma Dinamovih navijača, a tamo je (po cijelom stadionu) bilo manje od tisuću navijača. Uzvrat će biti druga priča, tribine će se oriti sa svih strana, plavi će s tribina imati prilično dobar poticaj za juriš prema češkim vratima.

Za uzvratnu utakmicu već se danima traži ulaznica više, do danas je prodano više od 27 tisuća karata. To će za modre nogometaše biti dodatna motivacija, ali i još veći poticaj za uspješnu večer. A u Maksimiru ih je ove sezone već bilo dovoljno, no bez obzira na sve, bila bi šteta da ova europska priča Dinama završi na - Viktoriji Plzen.