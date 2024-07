Zašto je Dinamov travnjak u lošem stanju? Član uprave to mora objasniti izvršnom odboru

Dinamovi navijači ostali su ovoga tjedna prilično iznenađeni vidjevši kako je maksimirski travnjak izgledao na utakmicama protiv Vardara i Šahtara. Prvenstvena sezona kreće već 2. kolovoza, "modri" će već u petak dočekati Istru 1961. Jakirovićeva momčad još je u izgradnji, traže se desno krilo i napadač, ali teren je - ispod svake razine.

Nogometaši Dinama i Šahtara večeras su se "mali milijun" puta poskliznuli, promašivali lopte, u dobrim situacijama izgubili tlo pod nogama. A to je uvijek opasno, tu su onda uvijek podložne i ozljede. Nažalost, jedna takva dogodila se "modrima" protiv Šahtara, Bernauer se u jednoj situaciji zaigrao, poskliznuo i pao na travnjak, nastradala mu je zadnja loža. Nadamo se ne i ozbiljnije.

Čelnici Dinama nisu zadovoljni takvim stanjem maksimirskog travnjaka, Zagrepčani su oduvijek ponosili svojim terenom, ali sad je on u jako lošem stanju. U Maksimiru nam kažu kako će proces sanacije krenuti vrlo brzo, travnjak bi opet trebao biti u idealnom stanju do 3. kola i domaće utakmice sa Šibenikom. A do tada, traže se odgovorni za ovakav teren.

Članovi izvršnog odbora još su nakon utakmice s Vardarom zatražili od člana uprave Danijela Tomačića zatražili pismeno očitovanje u kojem mora objasniti zašto je travnjak u tako lošem stanju. Tomačić je član uprave zadužen i za stadionsku infrastrukturu, ona je u ovom trenutku u nezadovoljavajućem stanju. I to treba mijenjati. I zbog toga će Tomačić vrlo brzo morati dati i neke odgovore.