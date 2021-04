Odgoda ženskog i muškog rukometnog prvenstva do 26. svibnja stvorila je veliku buru u rukometnom svijetu.

Na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora HRS-a čak deset od 11 članova je glasalo za odgodu prvenstva, a ta odluka je na kraju i donesena.

Prvenstvo će se tako nastaviti 26. svibnja, a klubovi će morati odraditi 12 do 13 utakmica u 32 dana što je nevjerojatno. Nexe, koje ove sezone igra fantastično te je veliki rival PPD Zagrebu u borbi za naslov, se prvo pobunilo, smatraju kako odgoda nema nikakvog smisla, a priključila im se i Podravka Vegeta. Najtrofejniji hrvatski ženski rukometni klub ima šest bodova više od drugoplasirane Lokomotive i praktički je na korak od naslova, a iz kluba smatraju kako će im ova odluka samo naštetiti.

- Potaknuti odlukom Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza gdje je 10 od 11 članova dalo glas za odgađanje natjecanja u 1.HRL za žene, odlučili smo uputiti svoju reakciju i mišljenje te se kritički oglasiti odluci koja će na ovaj način pogaziti ono malo natjecateljskog sporta što se uspjelo sačuvati u ovim vremenima pandemije. Rukometašice Podravka Vegete su ovoj sezoni odigrale i pobijedile u devetnaest utakmica 1. HRL za žene te upisale dvije pobjede u derbiju vrha s Lokomotivom. Trenutno držimo prvo mjesto na tablici i imamo 38 bodova, ali da bi se podigao zasluženi pehar, potrebno je odigrati prvenstvo do kraja, a pitanje je hoće li to, zbog donesene odluke, biti moguće te u kojem sastavu će to odraditi rukometašice Podravka Vegete - stoji u poduljem priopćenju kluba iz Koprivnice.

Drže da je ishitrena odluka obrazložena stavom Upravnog odbora kako nastavak prvenstva nije upitan iako na to ne mogu izravno utjecati, a u slučaju pogoršanja epidemiološke slike u zemlji, Stožer može u trenutku kada se planira nastavak natjecanja, zaustaviti sve daljnje aktivnosti, a time i put do završetka spomenutih natjecanja.

Pitaju se kako nije došlo do odgađanja reprezentativnog okupljanja na kojem će sudjelovati i igračice Podravke te će se susresti s inozemnim ekipama u HEP Croatia Kupu i gdje očito ne vrijede ista pravila po pitanju zaštite zdravlja igračica kao i stručnog vodstva. Jednako tako i dalje se igra muška SEHA Liga, a nastavljaju se i europska rukometna natjecanja.

- Ovaj šestotjedni zastoj liga ne možemo podržati te smo uvjereni kako će napraviti veliku štetu hrvatskom rukometu. Ostajemo u nadi da će Hrvatski rukometni savez ipak pronaći adekvatno rješenje ili način da se rukometni klubovi vrate natjecanju kako je bilo i planirano prije ove odluke - zaključili su iz kluba.

Klubovi su se kroz cijelu sezonu borili s korona virusom i brojnim izostancima, no o odgodi se tek počelo razmišljati nakon što se više od pola momčadi PPD Zagreba zarazilo virusom.

Prije nekoliko dana čelnici Zagrebačkog rukometnog saveza su na inicijativu PPD Zagreba pokrenuli prema HRS-u zahtjev za obustavom natjecanja Paket 24 Premier lige, no zagrebaši su sve demantirali te dali do znanja kako im je u cilju da se prvenstvo završi. Unatoč njihovom demantiju, odgoda prvenstva je stavljena na dnevni red, a ubrzo je prvenstvo i odgođeno.

Nexe je ove sezone odličan i kao takav je ozbiljna prijetnja novom naslovu prvaka PPD Zagreba, stoga donesena odluka i nije previše iznenađujuća.