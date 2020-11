Zašto Ronaldo baš ne voli nositi crne kopačke: Mozak mu govori da je crna prespora, želi biti brz!

Boja kopački aktivira kemikalije i igračevu mozgu. Kad se osjećaš bolje, igraš bolje. A Ronaldo ne voli nositi crne kopačke jer mu crna izgleda sporo, a on se želi osjećati brzo...

<p>Prije tridesetak godina, u svakoj momčadi, u svakoj reprezentaciji svi igrači imali su crne kopačke. Iznimka su bili rijetki, primjerice, Belgijac <strong>Vincenzo</strong> <strong>Schifo</strong>, koji je prvi obukao crvene kopačke ili Španjolac <strong>Alfonso Perez</strong>, koji je igrajući za Betis, nosio bijele kopačke. </p><p>Danas je neko drugo vrijeme i danas su rijetki oni koji na nogama imaju crne kopačke. Svakakvih se boja i dizajna može naći, od ružičaste, žute, crvene, zelene, šarenih, no crne su rijetkos. Koji je razlog apstinencije od crnine kod brojnih nogometaša, nije objašnjenjo, no jest u slučaju Cristiana Ronalda.</p><p>No nije to samo hir ili pokazatelj ekscentričnosti. Ronaldo za to ima zaista dobar psihološki razlog, a objasnio ga je Max Blau iz Nikea, koji je surađivao s brojnim sportskim zvijezdama u dizajnu i izradi njihove opreme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu</strong></p><p>- Sve počinje s njim. On mora reći: 'Moram biti bolji'. On će obaviti svoj dio posla, ali treba nas da obavimo svoj, a to na nas stavlja velik pritisak. Moramo smisliti način kako mu pomoći. Tako smo došli do novih kopački Mercurial Superfly, koje sad koristi - započeo je Blau, pa objasnio otkud problem s crnom bojom.</p><p>- Svaki igrač ima omiljenu boju, a znanstveno je dokazano da boja kopački aktivira kemikalije i igračevu mozgu. Kad se osjećaš bolje, igraš bolje. Boja ti daje samopouzdanje. A Ronaldo ne voli nositi crne kopačke jer smatra da crna izgleda sporo, a on se želi osjećati brzo - kaže Blau.</p><p>Zanimljivo, Ronaldu ne smeta crna boja dresova, igrao je u njima u Real Madridu, igrao je i u Juventusu, no na nogama ne smije biti crno. Zočnije, smije biti crna boja, ali u kombinacijama s ostalim bojama, primjerice, crvenom, zelenom....</p>