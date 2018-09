'Zašto se spominje to lomljenje reketa? Pa bio sam nervozan...'

Tražio sam se tijekom cijelog meča. Osjećao sam da sam imao jako puno lopti koje sam mogao bolje iskoristiti i to me činilo nervoznim, rekao je Marin Čilić na konferenciji za medije nakon prvog poraza u karijeri od Sama Querreya (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) koji je Amerikance ostavio u igri za plasman u finale Davis Cupa.

- Bio sam nervozniji u ovom meču nego prvog dana. Teško sam pronalazio ritam. Prvih set i pol sam igrao dobro. Izgubio sam servis, ali sam se i tada osjećao dobro. Nakon propuštenih 6-1 u tie-breaku drugog seta, Sam mi nije dao prilike na servisu u trećem i četvrtom setu. Moja igra nije bila na najvišoj razini - priznao je Čilić nakon poraza koji je podsjetio na onaj protiv Juana Martina del Potra u zagrebačkom finalu prije dvije godine, kad je samo jedan set dijelio Hrvatsku od drugog trijumfa u Davis Cupu.

Naš najbolji tenisač pokušao je racionalizirati što se dogodilo u dvoboju u koji je ušao s prednošću 6-0 u međusobnim dvobojima i igrao na podlozi koja bi mu trebala donijeti prednost u odnosu na Querreyja.

- Bio sam svjestan da može odigrati fenomenalan meč. Svi naši susreti su bili gusti, odlučivale su nijanse. Servirao je genijalno. Ja sam mu dao da ostane u meču, a nisam dobro reternirao. Odigrao je odličan meč - pohvalio je suparnika Čilić, a potom i u svojoj igri pronašao ono što ga je odvelo u poraz:

- Nisam tako dobro servirao od kraja drugog seta do kraja meča. On mi je stvarao pritisak, odlično reternirao na moj drugi servis. Danas je bio moj loš dan, što se može dogoditi. Nadamo se, ipak, da možemo doći do pobjede.

Gotovo je nestvarno da je uspio ispustiti prednost od 6-1 u 'tie-breaku' drugog seta, pet prilika za vodstvo 2-0 u setovima.

- Naravno, to je preokrenulo. Vratio sam ga u život. Postao sam nervozniji, jer nisam pronalazio rješenje iz igre. Konstantno sam se borio s tim. To je prevagnulo cijeli meč.

Pokušao je izbaciti negativne emocije i lomljenjem reketa, ali ni to nije pomoglo.

- Ne znam zašto spominjemo lomljene reketa. Tražim iskru što će mi pomoći. Dajem si pozitivne sugestije. Pokušao sam se dići iz negativnih emocija. Nekad funkcionira, nekad ne.

Priznao je da je u svlačionicu došao pognute glave, ali i da je pokušao pomoći Borni Ćoriću pokojim savjetom uoči odlučujućeg meča protiv Tiafoea.

- Dao sam mu par savjeta, iako ne volim previše ulaziti u to prije mečeva, ne znam kako on razmišlja. Bio je pozitivan i vjerujem da može doći do pobjede - zaključio je Čilić.