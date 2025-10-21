Obavijesti

Sport

Komentari 25
PREŠUTJELI I BESKRAJNU PROVJERU

Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija
Foto: MAXSport/screenshot

Potezanje s dvije ruke u Puli nije vidio VAR sudac, a ni pomoćna sutkinja ispred koje se to dogodilo. A u Koprivnici su zaleđe od pola metra provjeravali čak šest minuta bez službenog objašnjenja

Uvjerljivu pobjedu Hajduka od 3-0 nad Istrom 1961 na pulskoj Aldo Drosini, osim triju golova, obilježila je i kontroverzna situacija s početka utakmice. Već u petoj minuti, pri rezultatu 0-0, veznjak gostiju Adrion Pajaziti s obje je ruke srušio protivničkog igrača Stjepana Lončara pred ulazom u šesnaesterac, u izglednoj prilici za gol, no sudac Patrik Kolarić samo je odmahnuo rukama. Sudačka komisija pod vodstvom Bertranda Layeca nije se osvrnula na taj propust, njihova službena analiza 10. kola HNL-a o spornom je trenutku šutjela. I to nije jedini detalj koji je začudio gledatelje i nije se našao u analizi.

Pokretanje videa...

Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! 02:07
Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Incident koji je mogao promijeniti tijek utakmice

Igrala se peta minuta kada je Hajdukov Pajaziti izgubio loptu u opasnoj zoni. Ona dolazi do Stjepana Lončara, koji se sjurio prema šesnaestercu, a Pajaziti ga je u pokušaju da ispravi svoju pogrešku očito povukao za dres lijevom pa i desnom rukom. Lončar je pao na samom rubu kaznenog prostora, no glavni sudac utakmice, Patrik Kolarić, koji se nalazio tik iza sporne situacije, nakon Lončareva pada rezolutno je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi.

Odluka je izazvala burne prosvjede s klupe domaćina, a sam Lončar je svoju frustraciju kasnije iskazao i na Instagram profilu, objavivši sliku incidenta uz emotikone smijeha i pljeskanja. Da stvar bude intrigantnija, prva pomoćna sutkinja Sanja Rođak Karšić nalazila se ispred samog događaja, no ni ona nije signalizirala prekršaj. Utakmica je otišla u drugom smjeru, a Hajduk je na krilima dvostrukog strijelca Michelea Šege prekinuo Istrin niz od 16 domaćih utakmica bez poraza.

Zašto nema ni slova o utakmici Slavena i Rijeke?

U izvješće bivšeg francuskog arbitra nije ušla ni situacija iz 11. minute utakmice Slaven Belupa i Rijeke (1-1), kad je Igor Lepinjica zabio gol nakon što se nalazio u zaleđu u trenutku dodavanja suigrača Ante Šute, nakon greške kod ispucavanja Martina Zlomislića. Iako ono nije bilo malo, nego gotovo za pola tijela, VAR sucima Anti Čuljku i Ivanu Vučkoviću trebalo je čak šest minuta da to provjere i jave glavnom sucu Duji Strukanu da poništi gol!? Je li i tamo bio problem s VAR sustavom ili je u pitanju nešto drugo? Zašto Layec to nije otkrio ili, ako to nije bio slučaj, kritizirao sporost kod donošenja odluke, što iritira sve gledatelje? Očito nikad nećemo doznati.

VAR protokol i guranje problema pod tepih

Iako je izostanak reakcije sudačke komisije na situaciju s Lončarom mnoge iznenadio, odgovor se vjerojatno krije u strogim pravilima VAR protokola. Naime, Bertrand Layec u svojoj analizi nije spomenuo ovu situaciju jer se VAR soba u nju nije mogla uključiti. VAR tehnologija intervenira isključivo kod provjere potencijalnog crvenog kartona, penala, gola ili zamjene identiteta. Kako se u slučaju Lončara ne radi ni o jednoj od tih situacija, incident je ostao isključivo u domeni procjene glavnog suca. Budući da se komisija primarno bavi odlukama koje su bile predmet VAR provjere, ovaj su očiti problem jednostavno preskočili.

Međutim, dok se za incident u Puli može naći takvo (ne)službeno objašnjenje, potpuna je nepoznanica zašto je izostao komentar na šestominutnu provjeru u Koprivnici. Da, konačna odluka bila je ispravna, ali način njena donošenja nije dorastao jednoj nogometnoj utakmici najvišeg ranga. I iritira igrače na terenu, koji se moraju zagrijavati u iščekivanju nastavka utakmice, iritira i gledatelje na stadionu i pred TV ekranima koji čekaju da se utakmica nastavi, a zasigurno ne ide u korist ni vlasnicima TV prava koji su to masno platili savezu.

Ovakva praksa nastavlja poticati nepovjerenje u sudačku organizaciju Hrvatskog nogometnog saveza koja je ove sezone pod silnom paljbom i koja nastavlja raditi u krnjem sastavu nakon što ju je HNS raspustio. Iako je Layec doveden da unese red i transparentnost nakon afere "VARgate", dojam je da se očite pogreške koje ne podliježu videoprovjeri, kao i neobjašnjivo duge VAR provjere, i dalje guraju pod tepih, ostavljajući oštećene klubove i javnost bez ikakvog službenog objašnjenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025