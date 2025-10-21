Kolariću ovo nije bio ni faul! Evo zašto se VAR nije oglasio i zašto o ovome šuti i sudačka komisija

Uvjerljivu pobjedu Hajduka od 3-0 nad Istrom 1961 na pulskoj Aldo Drosini, osim triju golova, obilježila je i kontroverzna situacija s početka utakmice. Već u petoj minuti, pri rezultatu 0-0, veznjak gostiju Adrion Pajaziti s obje je ruke srušio protivničkog igrača Stjepana Lončara pred ulazom u šesnaesterac, u izglednoj prilici za gol, no sudac Patrik Kolarić samo je odmahnuo rukama. Sudačka komisija pod vodstvom Bertranda Layeca nije se osvrnula na taj propust, njihova službena analiza 10. kola HNL-a o spornom je trenutku šutjela. I to nije jedini detalj koji je začudio gledatelje i nije se našao u analizi.

Incident koji je mogao promijeniti tijek utakmice

Igrala se peta minuta kada je Hajdukov Pajaziti izgubio loptu u opasnoj zoni. Ona dolazi do Stjepana Lončara, koji se sjurio prema šesnaestercu, a Pajaziti ga je u pokušaju da ispravi svoju pogrešku očito povukao za dres lijevom pa i desnom rukom. Lončar je pao na samom rubu kaznenog prostora, no glavni sudac utakmice, Patrik Kolarić, koji se nalazio tik iza sporne situacije, nakon Lončareva pada rezolutno je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi.

Odluka je izazvala burne prosvjede s klupe domaćina, a sam Lončar je svoju frustraciju kasnije iskazao i na Instagram profilu, objavivši sliku incidenta uz emotikone smijeha i pljeskanja. Da stvar bude intrigantnija, prva pomoćna sutkinja Sanja Rođak Karšić nalazila se ispred samog događaja, no ni ona nije signalizirala prekršaj. Utakmica je otišla u drugom smjeru, a Hajduk je na krilima dvostrukog strijelca Michelea Šege prekinuo Istrin niz od 16 domaćih utakmica bez poraza.

Zašto nema ni slova o utakmici Slavena i Rijeke?

U izvješće bivšeg francuskog arbitra nije ušla ni situacija iz 11. minute utakmice Slaven Belupa i Rijeke (1-1), kad je Igor Lepinjica zabio gol nakon što se nalazio u zaleđu u trenutku dodavanja suigrača Ante Šute, nakon greške kod ispucavanja Martina Zlomislića. Iako ono nije bilo malo, nego gotovo za pola tijela, VAR sucima Anti Čuljku i Ivanu Vučkoviću trebalo je čak šest minuta da to provjere i jave glavnom sucu Duji Strukanu da poništi gol!? Je li i tamo bio problem s VAR sustavom ili je u pitanju nešto drugo? Zašto Layec to nije otkrio ili, ako to nije bio slučaj, kritizirao sporost kod donošenja odluke, što iritira sve gledatelje? Očito nikad nećemo doznati.

VAR protokol i guranje problema pod tepih

Iako je izostanak reakcije sudačke komisije na situaciju s Lončarom mnoge iznenadio, odgovor se vjerojatno krije u strogim pravilima VAR protokola. Naime, Bertrand Layec u svojoj analizi nije spomenuo ovu situaciju jer se VAR soba u nju nije mogla uključiti. VAR tehnologija intervenira isključivo kod provjere potencijalnog crvenog kartona, penala, gola ili zamjene identiteta. Kako se u slučaju Lončara ne radi ni o jednoj od tih situacija, incident je ostao isključivo u domeni procjene glavnog suca. Budući da se komisija primarno bavi odlukama koje su bile predmet VAR provjere, ovaj su očiti problem jednostavno preskočili.

Međutim, dok se za incident u Puli može naći takvo (ne)službeno objašnjenje, potpuna je nepoznanica zašto je izostao komentar na šestominutnu provjeru u Koprivnici. Da, konačna odluka bila je ispravna, ali način njena donošenja nije dorastao jednoj nogometnoj utakmici najvišeg ranga. I iritira igrače na terenu, koji se moraju zagrijavati u iščekivanju nastavka utakmice, iritira i gledatelje na stadionu i pred TV ekranima koji čekaju da se utakmica nastavi, a zasigurno ne ide u korist ni vlasnicima TV prava koji su to masno platili savezu.

Ovakva praksa nastavlja poticati nepovjerenje u sudačku organizaciju Hrvatskog nogometnog saveza koja je ove sezone pod silnom paljbom i koja nastavlja raditi u krnjem sastavu nakon što ju je HNS raspustio. Iako je Layec doveden da unese red i transparentnost nakon afere "VARgate", dojam je da se očite pogreške koje ne podliježu videoprovjeri, kao i neobjašnjivo duge VAR provjere, i dalje guraju pod tepih, ostavljajući oštećene klubove i javnost bez ikakvog službenog objašnjenja.