Zašto tako, Milane?! Löw ludio: Saneu je mogla puknuti noga

Bio je to grozan prekršaj, pa mogao mu je slomiti nogu! No, Leroyu, hvala Bogu, nije ništa, rekao je njemački izbornik Joachim Löw.

Sve je vodilo prema kraju utakmice u Wolfsburgu, ali onda je na scenu stupio Milan Pavkov. Napadač Crvene zvezde je blago rečeno neoprezno startao na nogu njemačkog reprezentativca i igrača Manchester Cityja Leroya Sanea u pretposljednjoj minuti sučeve nadoknade. Izgledalo je to strašno i prava je sreća da nije došlo do teže ozljede.

Foto: REUTERS

Pavkov je ostao upamćen kao napadač Crvene Zvezde koji je u Ligi prvaka na Marakani s dva gola srušio Liverpool, a sad je stavio veliku mrlju na svoju karijeru. Šokirani Sane ga je na podu nakon starta odgurnuo kopačkom, a napadač Zvezde je nervozno maknuo noge njemačkog reprezentativca i pridigao se te mu je sudac Madden pokazao crveni karton. Srpski izbornik Mladen Krstajić dodao ispričao se Nijemcima:

- Bila je to korektna utakmica, a morate razumjeti Pavkova: Bio mu je to debi za reprezentaciju, nije bilo nikakve namjere u njegovom startu.

Utakmica je protekla u velikoj dominaciji Njemačke. No, Srbija je bila ta koja je povela i to u 12. minuti golom Luke Jovića. U drugom je poluvremenu njemački izbornik Joachim Löw napravio nekoliko izmjena te je kapetansku traku Njemačke nosio Ilkay Gündogan. Izjednačili su u 69. minuti golom Goretzke, ali do kraja susreta nisu uspjeli zabiti pobjednički gol te je utakmica završila neriješeno (1-1)