Zašto uvijek iste kopačke? Nije nikada bio u centru Madrida

Toni Kroos već je nekoliko godina među najboljim veznjacima svijeta. Od 'killera' u Bayernu do ključne stabilizacijske figure uz Luku Modrića u Real Madridu.

Nijemac je s Realom osvojio tri uzastopna naslova Lige prvaka nakon što je i s njemačkim velikanom osvojio jedan. Ovih dana u španjolskim medijima pojavio se dokumentarac koji govori u Kroosovu privatnom životu s nekoliko zanimljivih detalja.

Prvi je onaj zašto Nijemac uvijek nosi bijele kopačke?

- Možda će mnogi misliti da sam lud, ali meni je uvijek važno da mi kopačke budu bijele i čiste. Ne znam je li to psihološki problem, ali meni trebaju bijele kopačke kako bih igrao. Jednostavno, ne osjećam se dobro bez njih - rekao je pa dodao:

- Tako i Gareth Bale. Uvijek ima dva-tri para bijelih adidas 11pro kopački i svi smatramo da nikom ne vjeruje kada su one u pitanju pa ih konstantno sam čisti i to do perfekcije. Mnogi ga smatraju antipatičnim, ali on je zaista fantastičan čovjek.

Dalje, voli svojeg djeda, ali njegov djed ne voli njegove tetovaže. Kojih Kroos sad već ima poprilično.

A pomalo zapanjujuć podatak je i da već pet godina živi u Madridu, a niti jednom nije posjetio centar grada, prošetao ulicama glavnog španjolskog grada ili popio kavu. Pa čak niti vezano uz klupske obaveze.

Kroos je za Real potpisao na ljeto 2014. godine kada su ga 'kraljevi' doveli iz Bayerna za 'sitnih' 25 milijuna eura. Današnji Real nezamisliv je bez njega na terenu.

Real u nedjelju u 19 sati igra finale španjolskog superkupa protiv Atletico Madrida.