Zato ga navijači vole: Ronaldo ispunio želju hrabrom dječaku

Tottenham je u prijateljskoj utakmici spektakularnim golom Harryja Kanea pobijedio Juventus 3-2, no priča utakmice opet je bio sjajni Cristiano Ronaldo.

Njegovo ime često se provlači kroz etiketu razmaženka i egoista, no Portugalac svaki put pokaže da je to samo vanjska percepcija i da se zapravo radi o osjećajnom čovjeku, a naročito prema djeci.

Jedan navijač došao je uz teren tijekom utakmice Spursa i Juvea kako bi se slikao s Ronaldom, a zaštitari su odmah krenuli na njega. Vidjevši to, trener stare dame Maurizio Sarri odmah je otišao do zaštitara i rekao im da puste dječaka pa ga zatim odveo kod svog idola.

Cristiano Ronaldo makes kid’s day with high five during Juventus’ match against Tottenham https://t.co/yaIF4pN6Fd pic.twitter.com/IODD5a8VWi