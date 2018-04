Zato je najbolji mladi golman: Čudesna obrana Donnarumme!

Nogometaši Milana odigrali su 0-0 s Napolijem na San Siru u sklopu derbija 32. kola Serie A. Milanu je ovim remijem vjerojatno pobjegao i posljednji vlak za Ligu prvaka, ali nakon briljantne reakcije prvog golmana Gianluigija Donnarumme u 92. minuti 'rossoneri' mogu biti sretni i s osvojenim bodom.

Donnarumma just made one of the greatest saves of the season 😱#MilanNapoli pic.twitter.com/OA1JmtXDim