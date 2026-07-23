ZATVORILI PIPU Evo koliko su dosad trošili svi HNL klubovi

Hrvatski prvoligaški klubovi odlučili su se za - štednju. Financije su već godinama problem naših klubova, ali nekima je ove sezone "voda došla do grla". Svi imaju velike ambicije, svi se nadaju uspješnim sezonama, a nitko - ne troši. Nitko ne ulaže, nitko ne kupuje pojačanja. Svi naši klubovi razmišljaju isključivo o prodajama, svi žele što prije igrače "utopiti" u inozemstvo. I nešto zaraditi. A to je problem, veliki problem.

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HNL već godinama tone. One prave kvalitete svakim je danom sve manje, nacionalni koeficijent nam strmoglavo pada. I već je prošla sezona pokazala kako su naši prvoligaši sve nekonkurentniji u Europi. OK, Dinamo je stigao do nokaut faze Europske lige, Rijeka i do šesnaestine finala Konferencijske lige, ali to im je omogućila Uefa i novi sustav europskih natjecanja. Gdje i 23. momčad ligaške faze u Europskoj ligi ili 16. momčad Konferencijske lige idu dalje.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Ljetni prijelazni rok u HNL-u započeo je 26. lipnja, a mjesec dana kasnije brojke su poražavajuće. Prema Transfermarktu, naši su klubovi u prvih (skoro) mjesec dana na pojačanja potrošili tek 375.000 eura. I to na samo dva igrača. Rijeka je za 300.000 eura iz Slaven Belupa dovela Ivana Ćubelića, a Osijek za 75.000 eura Balela, napadača koji je stigao iz treće (!?) portugalske lige. Premalo za ozbiljne stvari, za ozbiljne domete naših klubova u Europi.

HNL klubovi su prošle sezone potrošili 20,47 milijuna eura, tu je dominirao Dinamo koji je u tom periodu (prema Transfermarktu) u pojačanja uložio 17,15 milijuna eura, iako su realne brojke puno veće. Danas nitko ne ulaže, nitko se ne trudi približiti Dinamu, a Boban i Dabac ne moraju ni trošiti kako bi zadržali primat u domaćem nogometu.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zagrepčani su besplatno doveli Oršića, Radeljića, mladog Rodrigueza, Hajduk se osnažio Acapandiem, Del Moralom, Brrutijem, Šutalom, Van Horeenbeeckom i Dalissonom, Rijeka je utržila Puljića i Živkovića, Varaždinci su doveli Posavca i Durakovića... Ali sve skupa, to je premalo, rijetki su pokazali prave ambicije. I rijetki, za nešto više, imaju love...

HNL-u pada cijena, pada i zanimanje inozemnih klubova. Naši su prvoligaši prošle godine na transferima zaradili 82,3 milijuna eura (najviše zbog Baturine, Sučića i što se tu računao transfer Vuškovića), sad su tek na 12,7 milijuna eura zarade. Za usporedbu, češki prvoligaši su već potrošili 53,8 milijuna eura!? I stvarno još netko misli da su te lige slične kvalitete? I podcjenjuje Čehe? Ljudi, uozbiljite se...