Neki igrači Barcelone su se već pokupili na godišnji odmor, a neki na reprezentativna okupljanja nakon još jedne razočaravajuće sezone. Opet su ostali bez naslova u La ligi, ispali iz osmine finala Lige prvaka, a utješna nagrada bilo je osvajanje Kupa.

No, ovo je ono doba godine kada je ured predsjednika Barcelone zatrpan papirima i brojnim idejama. Kako se debakl ne bi ponovio i sljedeće sezone, čelnici Barcelone već danima sklapaju igračku križaljku, a danas su uspjeli osigurati dolazak jednog sjajnog igrača.

Nizozemac Georginio Wijnaldum novi je igrač Barcelone (30), tvrdi poznati talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Nizozemskom reprezentativcu ugovor s Liverpoolom istječe na kraju sezone, a kako ga Ronald Koeman želi već neko vrijeme, Barca je svim silama krenula po bivšeg veznjaka Liverpoola kojega su htjeli Bayern i PSG. Na kraju je presudilo prijateljstvo s Koemanom s kojim je surađivao u reprezentaciji, ali očito ga je privukla i misao o igranju s Leom Messijem.

Njemu također istječe ugovor na kraju sezone, no mnogi španjolski mediji tvrde kako će ipak ostati na Camp Nou, a jedan od dokaza je dolazak Sergija Agüera, njegovog najboljeg prijatelja.

Wijnaldum je u Liverpoolu proveo posljednjih pet godina tijekom kojih je odigrao 237 utakmica uz 22 gola i 16 asistencija te je bio važan član momčadi koja je osvojila Ligu prvaka i Premier ligu. Uz to, nije baš u najboljem sjećanju ostao navijačima Barcelone. Prije dvije godine Blaugrana je pobijedila Liverpool 3-0 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, no na Anfieldu je uslijedio šok. Redsi su pobijedili 4-0 i prošli dalje, a baš je Wijnaldum utrpao dva gola. Ugovor bi trebao potpisati do 2024. godine.

Kataloncima je bio prijeko potreban jedan klasni i iskusni veznjak. Ove sezone su ostali samo na Busquetsu, De Jongu i Sergi Robertu, dok su Pjanić i Coutinho bili u totalno drugom planu.

Joan Laporta se tako svim silama bacio na posao kako bi Barcelonu učinio što jačom sljedeće sezone. Osim Agüera i Wijnalduma, uskoro bi se klubu trebao priključiti i Nizozemac Memphis Depay. No bit će posla za Laportu što se tiče i odlazaka. Na izlaznim vratima su Braithwaite, Umtiti, Coutinho, Dembele, Pjanić, Firpo, Sergi Roberto...