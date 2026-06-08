Zavirili smo u hotel 'vatrenih' u Alexandriji: Imaju čak i kino, a policija će motriti svaki korak

Hrvatska nogometna reprezentacija danas stiže u Alexandriju, grad udaljen četrdesetak kilometara od Washingtona. Zlatko Dalić ondje će, na samom istoku Sjedinjenih Američkih Država, pripremati svoje nogometaše za sve nadolazeće izazove na Mundijalu u SAD-u, brusiti formu i tražiti svoju treću svjetsku medalju na klupi hrvatske reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Posjetili smo hotel 'vatrenih' u Alexandriji

Pokretanje videa... VIDEO 24sata u hotelu 'vatrenih' | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Alexandria ima nešto više od 150 tisuća stanovnika. Riječ je o vrlo zanimljivom gradu koji mnogi nazivaju i predgrađem Washingtona. Ulice su vrlo široke i prostrane, njima dominiraju veliki "pick-up" automobili, kuće su lijepo uređene, ima dosta zelenila, a sve je prilično čisto.

Mi smo, pak, dan prije dolaska "vatrenih" stigli u budući dom hrvatskih nogometaša. Prošetali smo njihovim hotelom Aka, nedaleko od rijeke Potomac. Oko hotela su već na nekoliko mjesta postavljene velike policijske kamere, a sve je organizirano kako bi Dalićevi izabranici ovdje uživali u potpunom miru. U hotelu imaju čak i kino!

Alexandria: Hrvatska reprezentacija tijekom SP-a boravit će u hotelu AKA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo, u hotelu Aka u ožujku je, baš nakon poraza od Hrvatske, boravila i reprezentacija Kolumbije. Izabranici Nestora Lorenza prvo su u Orlandu poraženi od "vatrenih" 2-1, a tri dana kasnije u obližnjem Landoveru (Maryland) izgubili su i od Francuske 3-1. Tada je ispred hotela Aka vladala prava ludnica. Kolumbijski navijači okupirali su obližnje ulice i, kako nam kažu u hotelu, priredili feštu za pamćenje.

Policijske kamere ispred hotela |

Put iz Zagreba do Alexandrije trajao nam je gotovo cijeli dan. Najprije smo letjeli iz Zagreba za Istanbul (dva i pol sata), zatim tri sata čekali let za Washington, nakon čega smo još 11 sati letjeli do glavnog grada SAD-a. Ni tu nije bio kraj. Na carinskoj kontroli pri ulasku u SAD čekali smo oko sat vremena, a potom se još sat vremena vozili do hotela. Cijela avantura trajala je 23 sata.

Na letu iz Istanbula za Washington, koji je trajao 11 sati, nismo se uspjeli previše odmoriti pa smo vrijeme kratili gledajući filmove. Najviše nam se svidio film F1 iz 2025. godine, koji je producirao Lewis Hamilton, a u kojem je još jednom zablistao neuništivi Brad Pitt. U svakom slučaju, preporučujemo ga!

Alexandria: Hrvatska reprezentacija tijekom SP-a boravit će u hotelu AKA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Alexandriom smo prošetali u ranim jutarnjim satima i zasad još nismo stekli dojam da grad živi za nogomet. Sve bi se, međutim, vrlo brzo moglo promijeniti. Domaćini nas uvjeravaju kako će već u srijedu, na prvom treningu "vatrenih”, kada je zakazano i druženje s lokalnom zajednicom, vladati prava spektakularna atmosfera. Kažu i da će Hrvati osjetiti što Amerikancima znači "soccer".

Brojni zaposlenici hotela Aka vesele se dolasku hrvatskih nogometaša, a najraspoloženiji je bio mladi Etiopljanin Dawit (kako sam kaže, može i David), koji se odmah poželio fotografirati s hrvatskom zastavom. Imao je samo jedno pitanje:

- Čekajte, stvarno će ovdje doći Luka Modrić?

Priznajemo, njegovo pitanje bilo nam je pomalo neobično pa smo mu pojasnili kako je Luka i dalje glavni igrač "vatrenih" te da je u nedjelju zabio gol Sloveniji.

- Uh, Modrić je prava ikona u Etiopiji. Vjerujte mi, ondje baš svi znaju za njega. Strašno se veselim što ću ga vidjeti.

Simpatični Dawit sam je priznao kako ne zna nijednog drugog hrvatskog nogometaša. Nogomet u njegovoj domovini ipak nije toliko popularan. Ozbiljnije prati samo Arsenal.