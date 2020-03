Zavirite u karantenu Cristiana Ronalda: Ima bazen na krovu

Otkako je Juventusov Daniele Rugani (25) postao prvi igrač Serie A sa službenom potvrdom o oboljenu od korona virusa, Juveova najveća zvijezda Cristiano Ronaldo odlučio se povući u osamu i izolirati dokle god traje epidemija.

Portugalac se trenutno nalazi u rodnoj Madeiri gdje je otišao s dugogodišnjom djevojkom Georginom Rodriguez i svoje četvero djece. Od luksuzne vile na sedam katova napravio je karantenu, iste one vile iz koje je Georgina povremeno objavljivala slike pa su mnogi već upoznati s njezinim interijerom. Posebno se ističe bazen na krovu s pogledom na atlantski ocean.

- Cristiano Ronaldo nije trenirao s Juventusom i ostaje u Madeiri dokle god ne prođe opasnost od moguće zaraze korona virusom - pisalo je u priopćenju Serie A.

Izvori bliski Cristianu navode da će Portugalac koristiti samo dva od ukupnih sedam katova i to dva najviša. Njegov brat Hugo živi na nižim etažama dok mu je majka trenutno izvan kuće, točnije u bolnici, nakon što je doživjela moždani udar prošlu nedjelju.

Cristiano je prilikom posjete u bolnici nosio zaštitne rukavice i masku za lice prije nego što je majku prebacio u privatnu bolnicu. Ronaldo je odradio test na korona virus i bio je negativan stoga ne čudi ovakva mjera predostrožnosti.

Kako god, neće mu teško pasti izolacija s najbližima u vili gdje ima teretanu i sve uvjete da održi formu uoči nastavka sezone.

This is Cristiano Ronaldo's new house (mansion), not quite finished but well on its way (reliably told to us by a taxi driver). He stayed here for the weekend 2 weeks ago. It’s a short walk from his hotel and museum CR7. #Madeira pic.twitter.com/aV75quqr7W