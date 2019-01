Zbog Ante Kostelića je odbio stipendije, a zovu ga Vanilija!

Senzacionalnom drugom vožnjom Elias Kolega stigao je do šestog mjesta.

Bio je Kolega 48. na startu, 21. nakon prve vožnje, a onda prava senzacija... Dvadesetak minuta je stajao na postolju u drugoj vožnji!

Od prošle godine njega i brata Samuela trenira Ante Kostelić, a ubrzo nakon što ih je Gips preuzeo stigli su prvi bodovi:

- Imao sam mnogo ponuda američkih sveučilišta, no kad se pojavila mogućnost da mi Gips bude trener, sve sam ponude za stipendiju odbio. Bio sam ponosan što je mene i brata uzeo pod svoje. Nije on težak, a nije ni strog. Traži disciplinu, ali to je u redu. I ne filozofira kod tehnike, kaže da je trening jedini način da se dođe do vrha. S tim se slažem. Meni je sad važno polako početi redovito ulaziti u drugu vožnju, pa onda među 15 najboljih, pa deset... - rekao je Elias u siječnju 2018. godine, koji je s Kostelićima počeo trenirati ljeti kad mu je bilo samo 12 godina.

- Brat i ja godinama smo odlazili k njima ljeti. Za skijaše nije dovoljno samo skijati, ljeti je jako važno raditi na kondiciji, a trenirati s Ivicom bio je privilegij - kaže Kolega, poznat i kao Vanilija, a najbolji hrvatski skijaš u povijesti, Ivica Kostelić, otkrio je i otkud taj nadimak:

- Zovem ga Vanilija, kao i svi u reprezentaciji. Čak i znam priču kako je dobio taj nadimak. Dao mu ga je prijatelj Jakov Jozić, njegov vršnjak. Kad je Jakova mama pitala kako se zovu ti dečki koje je upoznao, on se nikako nije mogao sjetiti Eliasova imena. Odgovorio joj je: ‘Ije, je... Ma zove se Vanilija’. I tako mu je taj nadimak ostao. Ja ga zovem isključivo tako, a i moj otac.

A Ivica je Eliasa opisao kao - srčanog:

- Može se reći da je osjećajna duša te da je jako srčan. Inače, on vam sve uzima k srcu, a to ponekad i nije baš dobro. Premda, jako srčani ljudi imaju neku posebnu kvalitetu, koja se očituje u prilikama u kojima morate iz sebe izvući maksimum.

I zaista je Kolega danas izvukao maksimum!