Zbog Ante Kostelića sam odbio odlazak i na američke fakultete

Stižu nam braća Kolega, novi “učenici” Ante Kostelića. Elias (21) je u švicarskom Wengenu osvojio prve bodove u Svjetskom kupu, a Samuel (19) je među tri najbolja skijaša u svojem godištu.

- U Wengenu mi je puno pomogao Ivica. On mi je inače i savjetnik, a bio je sa mnom u ogledu staze. Otkrio mi je neke svoje trikove na jednom dijelu staze i upalilo je. Zato je tamo toliko puta i pobijedio - rekao je Elias, koji je u slalomu zauzeo 21. mjesto.

- Zadržao sam si taj startni broj za uspomenu - kaže Kolega.

Od ove sezone njemu i bratu trener je Ante Kostelić. A evo, vrlo brzo stigli su i prvi bodovi.

- Imao sam mnogo ponuda američkih sveučilišta, no kad se pojavila mogućnost da mi Gips bude trener, sve sam ponude za stipendiju odbio. Bio sam ponosan što je mene i brata uzeo pod svoje - kaže Elias, koji dobro podnosi Antine treninge.

- Nije on težak, a nije ni strog. Traži disciplinu, ali to je u redu. I ne filozofira kod tehnike, kaže da je trening jedini način da se dođe do vrha. S tim se slažem. Meni je sad važno polako početi redovito ulaziti u drugu vožnju, pa onda među 15 najboljih, pa deset... - rekao je Elias, koji je s Kostelićima počeo trenirati ljeti kad mu je bilo samo 12 godina.

- Brat i ja godinama smo odlazili k njima ljeti. Za skijaše nije dovoljno samo skijati, ljeti je jako važno raditi na kondiciji, a trenirati s Ivicom bio je privilegij.

VANILIJA mu je nadimak. Jedan klinac nije znao izgovoriti njegovo ime, pa ga je prozvao Vanilija.