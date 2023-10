Zbog budala koje urliču ustaške koračnice prijeti nam drastična kazna! Pa i zatvaranje stadiona

Kada se u rujnu na Rujevici tijekom utakmice Hrvatske i Latvije na tribinama pojavila ustaška zastava, čelnici HNS-a pohvatali su se za glavu.

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Naš savez je ionako već dulje vrijeme pod prismotrom Uefe zbog učestalih prekršaja, no tada nam je prijetila najteža kazna, zatvaranje tribina Opus Arene za utakmicu protiv Turske. Srećom, pravda je brzo djelovala, počinitelji su kažnjeni i Uefa je progledala kroz prste i kaznila HNS s deset tisuća eura, ali i uvjetnom kaznom sa smanjenim kapacitetom od 1000 gledatelja uz rok kušnje od dvije godine. No, problem je i druga uvjetna kazna, a to je ona zbog rasističkih povika. Ako se ona ponovi, prijeti nam zatvaranje stadiona. A nažalost, ponovilo se.

Kakva kazna prijeti Hrvatskoj?

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na utakmici Hrvatske i Turske (0-1) od 43. minute do kraja prvog poluvremena, u najmanje tri navrata, u TV prijenosu čuli su se stihovi ustaške koračnice:

"Korak ide za korakom, mlad ustaša pod barjakom. Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije za slobodu i za dom, hrvatski dom."

Veći dio navijača odgovorio im je zvižducima, a policija je na poluvremenu tražila da se posebno snime gledatelji s jednog sektora.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zbog nekolicine budala opet bi mogao ispaštati HNS, igrači i na koncu navijači, zbog kojih se i igra nogomet. Uvjetna kazna je smanjeni kapacitet za tisuću gledatelja, ali obzirom na opetovane prekršaje, kazna bi ovaj put mogla biti rigorozna zbog navedene pjesme, ali i ružnih povika na kraju utakmice. Kada je engleski sudac Anthony Taylor poništio jedanaesterac, s tribina se začulo skandiranje: 'Cigani, cigani'. Hrvatska je bila kažnjena zbog istih povika na utakmici protiv Nizozemske u Ligi nacija pa je i tada dobila uvjetnu kaznu uz rok kušnje od dvije godine i novčanu kaznu od 150 tisuća eura.

- Nisam ništa čuo, ne mogu to komentirati - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Obzirom da su sinoć isti prekršaji ponovljeni i uvjetna kazna prekršena, Uefa će se teško ovaj put smilovati. Uz tešku novčanu kaznu, izvjesno je i zatvaranje tribina na prvoj sljedećoj domaćoj utakmici, a ona je protiv Armenije na Maksimiru u posljednjem kolu kvalifikacija koje bi moglo odlučivati o prvom mjestu u skupini.