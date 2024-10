Zbog divljanja Armade Bednja domaćin na Rujevici: 'Tražili su od nas tri kordona interventne'

Bednja iz Beletinca u proteklih deset godina jedna je od najboljih niželigaških nogometnih momčadi u Varaždinskoj županiji. Osvojila je pet naslova prvaka, šest puta igrala u finalu Županijskog kupa, dva puta osvojila naslov. Pet puta su u deset godina Beletinčani prolazili u šesnaestinu finala Hrvatskog kupa. Dva puta je stigla Rijeka, jednom Osijek te jednom Rudeš. Ove sezone ostvarili su povijesni uspjeh plasiravši se u osminu finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Riječ je o klubu čiji je kapetan Saša Hojski, nekad veliki talent varaždinskog nogometa.

- Baš mi je drago što sam se nakon dosta godina igranja u austrijskim ligama vratio u Hrvatsku pod stare dane i dio sam klupske povijesti Bednje jer ovo je najveći rezultat u klupskoj povijesti. Utakmica protiv Rijeke nam je velika nagrada. Idemo uživati - rekao je Hojski koji je bio mladi hrvatski reprezentativac, član juniorske momčadi tadašnjeg Varteksa, zadnje generacije varaždinskih nogometaša koja je uzela juniorski HNL.

Uz njega u momčadi su tada bili Saša Dreven, Luka Jagačić, Mario Sačer, Dino Škvorc, Matija Katanec… Hojski je priključen seniorskoj ekipi i u svojem debiju zabio je eurogol te su ga mnogi smatrali nasljednikom Miljenka Mumleka. No karijera je otišla u drugu stranu.

Nakon Varteksa igrao je za Lučko, Croatiju iz Sesveta, kasnije za trećeligaša Podravinu, pa je zatim sedam godina proveo u austrijskom niželigašu Waldbachu. Od 2020. godine bio član Međimurca, pa se vratio u Walbach, pa ponovno Međimurec, pa BSK iz Belice, potom austrijski niželigaš St. Martin/Raab, zatim Jedinstvo iz Gornjeg Mihaljevca iz kojeg je u ljetu 2023. godine stigao u Bednju.

Momčad vodi Andrija Balajić, također bivši igrač Varteksa, koji je čak 10 godina radio kao trener s Draženom Besekom u Kini.

- Rijeka je apsolutni favorit, no igra se samo jedna utakmica i iznenađenja su moguća. Moji igrači su me demantirali i kad sam i najmanje posumnjao u njih. Trebamo biti koncentrirani svih 90 minuta i one najmanje šanse iskoristiti jer Rijeka, kao i svaka momčad, ima crne rupe u igri. Čuda su moguća, pa zašto ga ne bismo napravili - rekao je Andrija Balajić, trener petoligaša iz Varaždinske županije.

U susretu osmine finala Beletinčani su trebali biti domaćini, no zbog sigurnosnih razloga zamijenili su domaćinstvo s Rijekom. Naime, NK Bednja obratila se PU varaždinskoj oko procjene sigurnosnih rizika.

- Najavljeno nam je 200 do 300 članova Armade, a ako se sjećate utakmice šesnaestine Kupa otprije devet godina, tad su pripadnici Armade ušli u teren. Jednostavno zbog prijašnjih događaja procijenjeno je da je riječ o utakmici visokog rizika. Sa svakim drugim klubom bilo bi drugačije. Naznačeno nam je da bismo trebali imati tri kordona interventne policije i 50 zaštitara. Kad smo sve stavili na papir, organizacija utakmice stajala bi desetak tisuća eura. Zato smo se odlučili da se utakmica igra na Rujevici, odnosno Rijeka je organizator, a mi smo domaćin na Rujevici - ističe Ena Budinski, tajnica NK Bednja.

Prije devet godina za ulazak navijača Rijeke Bednja je platila kaznu oko 5000 kuna, no sada je ta kazna u eurima.

- Nije da mi to ne bismo mogli organizirati, no jednostavno preveliki je sigurnosni rizik. Ponašanje navijača zbog prijašnjih događaja je vrlo nepredvidljivo, to je naznačila PU varaždinska - dodala je Ena Budinski.

Naime, upravo je njezina majka Nadica Dreven Budinski do prije dvije godine bila predsjednica kluba, a sada je Ena na odgovornoj poziciji u petoligašu.

- Od malih nogu pratim Bednju i Liverpool. Ima dosta posla u klubu, no nije mi ništa teško - ističe Ena koja inače radi kao informatičarka u Općoj bolnici Varaždin.

Na utakmicu u Rijeku putuje oko 250 navijača iz Beletinca, mjesta u sklopu općine Sv. Ilija.

- Idu tri autobusa. Jedan autobus s igračima i upravom, a dva s navijačima. Također još ljudi u 15 automobila. Jedva čekamo utakmicu. Rijeka je veliki favorit, ali nikad se ne zna. U kupu su iznenađenja uvijek moguća - smije se tajnica NK Bednja.

Utakmica počinje u 19.30