Zbog komentara o Semenyi Britanki prijetili da će je ubiti

Radila sam disertaciju na sveučilištu tako da znam jako puno o toj temi. Poznajem Caster više od 10 godina i nisam protiv nje, već protiv situacija u kojima atletičarke poput nje imaju prednost pred drugima, rekla je Britanka Lynsey Sharp (28), bivša europska prvakinja na 800 metara, o Caster Semenyi.

- Zbog komentara o Semenyi prijetili su mi smrću, meni i mojoj obitelji - dodala je britanska atletičarka.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

Caster Semenya pobijedila je nedavno u Dohi na 800 metara, koliko je bila dominantna govori da je prvu konkurenticu ostavila gotovo tri sekunde.

Bila je to posljednja utrka prije primjene novog IAAF pravilnika o razini testosterona kod natjecateljica, na koji se Semenya žalila.

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Južnoafrička atletičarka ima medicinsko stanje zbog kojeg joj tijelo luči više testosterona nego kod drugih žena. Semenya ima triput veću razinu testosterona nego prosječna žena i IAAF smatra da tako ima prednost pred drugim trkačicama.

- Svi znaju da je taj pravilnik usmjeren samo na mene. IAAF me pokušava usporiti 10 godina, ali to me čini jačom. Neće me zadržati - rekla je Semenya, koja se žalila Sportskom arbitražnom sudu (CAS), koji joj je žalbu odbio.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

I sad, ako se želi dalje natjecati, morat će početi uzimati lijekove za snižavanje razine testosterona, inače joj neće dopustiti trčati.

- Nema šanse! - bio je Semenyin odgovor na pitanje hoće li uzimati lijekove.

- Sve je na Bogu, samo me on može zaustaviti, niti jedan čovjek ne može mi zabraniti trčati. Ovdje sam i ovdje ću biti - rekla je.