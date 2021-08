Belgijski napadač Romelu Lukaku (28) crno-plavi dres zamijenio je onim čisto plavim. Nakon osam godina vratio se u Chelsea, a napustio Inter poslije osvojenog naslova talijanskog prvaka.

Stasiti Belgijac bio je ključna karika Conteove momčadi koja je prekinula devetogodišnju dominaciju Juventusa i scudetto vratila u Milano. A onda je, dio po dio, počelo osipanje aktualnog šampiona Serie A.

Potonji, ujedno i najneočekivaniji transfer dogodio se kada se Lukaku za 115 milijuna eura vratio odakle ga je Jose Mourinho potjerao 2013. godine. Što, naravno, navijači Intera nikako nisu dobro prihvatili. Za mnogo toga krive Lukakuova agenta Federica Pastorella.

- Mnogi od onih koji me sad vrijeđaju i prijete, iz sveg su mi srca zahvaljivali što sam ga doveo u Milano. Uvijek sam prihvaćao, a tako će i ostati, kada me konstruktivno kritiziraju i kada iznosimo svoje stavove. Međutim, ono što apsolutno ne mogu tolerirati su laži, insinuacije, uvrede i prijetnje koje smo primili moja obitelj i ja, moje kćerke i ja, to je prelazilo sve granice civiliziranosti, pristojnosti i tolerancije - rekao je Pastorello pa dodao:

- Ekonomski aspekt je dio toga, ali nije glavni faktor koji određuje naše izbore. U Interu su napravili sve da se ovaj transfer ne dogodi, ali postoje okolnosti koje su izvan njihovog djelovanja i zavise od uputa vlasnika kluba.

Inter je bio u velikoj financijskoj krizi pa je u PSG prodao Achrafa Hakimija za 60 milijuna eura. Pošto je nenadano ostao bez Eriksena, doveo je Hakana Calhanoglua iz gradskog rivala Milana besplatno, a zatim prodao i Lukakua za 115 milijuna eura.

Posljednji šok mogao bi donijeti Lautaro Martinez za kojeg je opako zagrizao Tottenham. Spominju se svote od oko 75 milijuna eura, no Argentinčev dolazak ovisi o odlasku Harryja Kanea.