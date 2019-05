Zbog ovog konja ljudi su ostali bez zarade od devet mil. dolara

Džokej Luis Saez čekao je 22 minute nakon jedne od najpoznatijih konjičkih utrka u svijetu - Kentucky Derbyja. Bile su mu to vjerojatno najdulje 22 minute u životu. On je na konju 'Maximum Security' prvi prošao ciljem.

Kako je bio favorit, na njega je bilo i najviše uplata. Ljudi su skakali od sreće, bacali kape i šešire u zrak i već smišljali gdje će potrošiti lovu. Kad ono - ćorak!

Nakon više od 20 minuta suci su diskvalificirali konja 'Maximum Security' i njegovog džokeja i pobjednikom proglasili Flaviana Prata koji je na konju 'Country House' drugi prošao kroz cilj. Kakav preokret i ludnica nakon utrke.

Suci su ustanovili da je 'Maximum Security' u zadnjem zavoju izašao iz putanje i nekoliko puta udario druge konje.

Prema procjenama američkih stručnjaka za kladionice, kladitelji su ovom odlukom i diskvalifikacijom prvog favorita izgubili devet milijuna dolara čiste zarade.

Ovo je prvi put u povijesti Kentucky Derbyja i 1875. godine da je konj diskvalificiran nakon što je prvi prošao ciljem.

Amerikanci pamte samo jedan sličan slučaj, onaj iz 1968., ali tada je konj diskvalificiran nakon što su testovi pokazali da je u krvi imao nedopuštene supstance.

'Maximum Security' vodio je od prvog metra kroz tešku i blatnjavu stazu i već je najavljena žalba na ovu odluku. No odluka će vjerojatno ostati.

Utrka za ružama

Kentucky Derby održava se u Louisvilleu svake prve subote u svibnju. Amerikanci utrku zovu 'Utrka za ružama' jer pobjednički konj dobiva dekicu od ruža. Kentucky Derby poznat je i pod imenom 'Najpoznatije dvije minute u svijetu sporta'.

Održava se svake godine bez prestanka još od 1875. godine, čak i za vrijeme Velike Depresije i tijekom oba Svjetska rata, kad su sve ostale sportske aktivnosti praktički bile ukinute, ova utrka je preživjela.

