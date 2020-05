'Zbog Srne sam uzeo Rolex na kredit, morao sam se dokazati'

Ma da si svakom ponudio 1000 eura ne bi ih se skupilo toliko na dočeku koliko ih se onda skupilo. Ljudi su nama bacali burek na bus, sendviče pa mi smo sedam sati bili gore... Jedno prelijepo iskustvo, to je nešto što ne možeš kupiti novcem, prisjetio se veličanstvenog dočeka srebrnih 'vatrenih' iz Rusije reprezentativni stoper Dejan Lovren (30).

U javljanju uživo na Instagramu sa pjevačem Tonyjem Cetinskim (50) prisjetio se osim dočeka prije dvije godine u Zagrebu i nekih dogodovština iz Rusije. Čekali su tada reprezentativci odlazak frizeru kao mnogi Hrvati usred pandemije korona virusa.

- Plakali smo. U jednom trenutku bili smo zarasli, bili smo već 20-30 dana u Rusiji u karanteni. I onda smo odlučili nekog nazvati da nas ošiša. Nas 6-7 se javilo za šišanje i otišlo se po neku Ruskinju, nažalost, ona nije pričala engleski. S njom je došla i ta Ruskinja koja je prevodila - započeo je Lovren pa objasnio kako je šišanje ispalo katastrofalno.

POGLEDAJTE VIDEO: Lovren objašnjava prevoditeljici kakvu frizuru želi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da je prvi bio Mandžo. Sjeo on i govori joj da mu samo malo zulufe skrati. Ona mu je srezala pola glave, ali ravno, ravnu crtu. I joj, on joj govori: ‘Isuse, što je ovo’, i ide on onda sam drugu stranu napraviti i napravi još gore. I onda dolazi Kovačić na red. Tu nije bilo spasa. Kao da mu je stavila lonac i žiletom išla ispod lonca. Šime Vrsaljko je rekao kao da je došla s motornom pilom. Kad je on skužio kako ona radi, zamolio ju je da mu samo škarama malo iza skrati kosu. A ova prvo uzela mašinicu i samo ga na nulu obrijala iza. A on je imao dugu kosu. Ma to je sprdačina bila, ja imao rupe na glavi, kao kokoš - rekao je Lovren kroz smijeh.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na Tonyjevo pitanje o Ivici Oliću imao je samo riječi hvale kako je čovjek i dan danas, nakon završetka karijere, u zavidnoj formi.

- Čovjek je i dan danas životinja. Ostavio se nogometa prije tri četiri godine, i kad se skine u reprezentaciji gdje je pomoćni trener, izgleda kao nogometaš, kao da može s nama sad zaigrati. To sve govori o ljudima, o karakteru. A vidjet ćeš mene za 10 godina, ja i Šime lagano na zidiću, pivo, Šime svira gitaru - našalio se Lovren.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pojavio se tu i Darijo Srna (38) koji se htio uključiti u live, ali je Lovren u šali zaključio da nema potrebe te rekao neke stvari o bivšem kapetanu reprezentacije.

- Darijo Srna će biti predsjednik. Ne smijem ti reći čega, ali on zna. Da kažem točno, sutra bi se u novinama pojavio naslov, Dario Srna predsjednik... - tajanstveno je kroz smijeh rekao Lovren pa nastavio o dogodovštinama sa Srnom:

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Umjesto da me pazi kao momka koji je došao u Southampton sa 23-24 godine, on ne. Mi u avionu za Koreju, poslije utakmice sa Srbijom, išli smo na neku revijalnu utakmicu. Došli smo na aerodrom, a Darijo, o čemu pričamo, do tada je zaradio u 15 godina karijere, a ja na početku. Idemo u Rolexov dućan - morao sam uzeti sat na kredit, mladi majmun sam bio, zaletio se da se dokažem pred kapetanom. Nije se pitalo za račun - prisjetio se stoper hrvatske reprezentacije.