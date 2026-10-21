Francuski nemiri pomeli su nogomet: odgođeni su Montpellier, Toulouse i Bordeaux zbog masovnih prosvjeda i sigurnosnog kaosa
Zbog velikih prosvjeda Francuzi odgađaju nogometne utakmice
Nakon što su Francusku zahvatili jedni od najtežih nemira posljednjih godina, došlo je do odgoda niza nogometnih utakmica. Prvo je odgođena utakmica druge lige između Montpelliera i Red Stara. Dvoboj je zakazan za subotu u 14 sati, međutim u to vrijeme u Montpellieru su planirane demonstracije, pa je ogled pomaknut na ponedjeljak u 20.45 sati. Promjena je izvršena na zahtjev prefekture Herault.
Pokretanje videa...
Potom je odgođen i dvoboj Ligue 1 između Toulousea i Troyesa, koji se trebao igrati u subotu u 17.15 sati. Ova odluka donesena je zbog planiranih demonstracija na ulicama Toulousea u subotu. Susret je pomaknut na nedjelju.
"Iako se utakmica ne smatra visokorizičnim, organizacija događaja s tako velikom gužvom zahtijeva raspoređivanje unutarnjih sigurnosnih snaga i osoblja općinske policije", objavila je prefektura Haute-Garonne.
Pomaknut je i termin subotnje utakmice regionalne lige između Bordeauxa i Stade Montoisa, također zbog prosvjeda. Klub je objavio kako se "potrebne sigurnosne mjere za utakmicu ne mogu u potpunosti jamčiti jer će se snage reda mobilizirati zbog prosvjeda planiranih za subotu".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+