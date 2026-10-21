Obavijesti

Sport

Komentari 2
PROBLEMI DILJEM ZEMLJE

Zbog velikih prosvjeda Francuzi odgađaju nogometne utakmice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog velikih prosvjeda Francuzi odgađaju nogometne utakmice
Foto: Jack Taylor
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Francuski nemiri pomeli su nogomet: odgođeni su Montpellier, Toulouse i Bordeaux zbog masovnih prosvjeda i sigurnosnog kaosa

Admiral

Nakon što su Francusku zahvatili jedni od najtežih nemira posljednjih godina, došlo je do odgoda niza nogometnih utakmica. Prvo je odgođena utakmica druge lige između MontpellieraRed Stara. Dvoboj je zakazan za subotu u 14 sati, međutim u to vrijeme u Montpellieru su planirane demonstracije, pa je ogled pomaknut na ponedjeljak u 20.45 sati. Promjena je izvršena na zahtjev prefekture Herault.

Pokretanje videa...

Pariška novinarka za 24sata: "Ključno je razlikovati legitimni studentski pokret od nasilnika" VIDEO
Pariška novinarka za 24sata: "Ključno je razlikovati legitimni studentski pokret od nasilnika" | Video: 24sata/Reuters

Potom je odgođen i dvoboj Ligue 1 između Toulousea i Troyesa, koji se trebao igrati u subotu u 17.15 sati. Ova odluka donesena je zbog planiranih demonstracija na ulicama Toulousea u subotu. Susret je pomaknut na nedjelju.

"Iako se utakmica ne smatra visokorizičnim, organizacija događaja s tako velikom gužvom zahtijeva raspoređivanje unutarnjih sigurnosnih snaga i osoblja općinske policije", objavila je prefektura Haute-Garonne.

Pomaknut je i termin subotnje utakmice regionalne lige između Bordeauxa i Stade Montoisa, također zbog prosvjeda. Klub je objavio kako se "potrebne sigurnosne mjere za utakmicu ne mogu u potpunosti jamčiti jer će se snage reda mobilizirati zbog prosvjeda planiranih za subotu".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...
FOTO: BUJNA MEKSIKANKA

UPS Ispale joj grudi usred meča. Nije ni slutila što će uslijediti...

Šok u Chicagu: MMA borkinji Lucero Acosti tijekom borbe ispao top, snimka postala viralna, a ona tvrdi da je na OnlyFansu zaradila još više
VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK
SPEKTAKLI

VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK

PSG je u čudesnoj utakmici srušio Barcelonu! Utakmica prepuna šansi i golova, pravi europski spektakl. Manchester City i Joško Gvardiol su s 5-1 potopili AEK Lovre Majera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026