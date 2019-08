Zbogom, Wesley! Sneijder ide u mirovinu, ali ostat će 'uz teren'

Wesley Sneijder je najavio da prestaje igrati nogomet. Uz to je naglasio kako će postati i ambasador Utrechta, kluba iz njegovog rodnog grada za koji ovaj proslavljeni Nizozemac nikada nije igrao.

Naime, Sneijder je na službenoj stranici Utrechta objavio da je potpisao ugovor, ali ne igrački. Wesley će sve utakmice Utrechta gledati iz svoje lože na stadionu. Sneijder je 2010. sudjelovao u finalu Svjetskoga prvenstva s Nizozemskom. Zabio je 31 gol i jednako toliko puta asistirao, a upisao je i rekordan broj nastupa za svoju reprezentaciju, čak 134 utakmice.

🇳🇱 Eredivisie

🇳🇱 KNVB Cup x 2

🇪🇸 La Liga

🇮🇹 Serie A

🇮🇹 Coppa Italia x 2

🏆 Champions League

🌍 Club World Cup

🇹🇷 Super Lig x 2

🇹🇷 Turkish Cup x 3

🔶 World Cup runner-up

🔶 World Cup third place

🔶 Most Assists at Euro 2008



🙌 Happy retirement, Wesley Sneijder. pic.twitter.com/PvHUMMZQhK — bet365 (@bet365) 12. kolovoza 2019.

Sneijder je najveće uspjehe ostvario s Interom, za kojeg je postigao 22 gola i upisao 25 asistencija u 116 utakmica. Prije devet godina je osvojio i trostruku krunu, a na kontroverzan način je ostao bez Zlatne lopte te godine. Kada se opraštao od dresa reprezentacije, postavljen je "dnevni boravak" na travnjak kako bi Sneijder sa svojom obitelji gledao poruke bivših suigrača i trenera.

🇳🇱 What a send-off for @sneijder101010.



After playing his last game for @KNVB last night, he was seated on a sofa with his family to watch messages from former team-mates and managers. #WES134 pic.twitter.com/EexsUUOiTG — Dugout Asia (@DugoutAsia) 7. rujna 2018.

Prije njega, ovog ljeta karijere su završili još dvojica nizozemskih nogometaša – Arjen Robben i Robin van Persie.