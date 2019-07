Zbrajanje štete: Hajduk ostaje bez barem deset milijuna kuna

Porazu i ispadanju Hajduka od Gzire čudom su se čudili i češki turisti koji su jučer svratili na turističko razgledanje Poljuda.

- Ispali od kluba s Malte? O Bože... u nevjerici je procijedio i slegnuo ramenima Jiri iz Praga.

Blamaža protiv Maltežana jučer je u Splitu, pa i šire, bila tema broj jedan, a između pitanja tko sve ide i tko dolazi, provlačilo se i pitanje koliku je uopće štetu pretrpio Hajduk ispadanjem u prvom pretkolu od malo poznate malteške momčadi.

Šteta koja je nanesena imidžu kluba je nemjerljiva, mrlja je to koju će ispirati generacije, baš kao što je teško mjerljiva i šteta koju će klub pretrpjeti u budućim transferima. Naravno da nije isto prodavati primjerice Nikolu Vlašića nakon što ste u doigravanju za Europsku Ligu držali Everton u šaci, i nekoga od aktualnih prvotimaca koji su se izblamirali protiv Maltežana.

Jednako tako je i s ulaznim transferima, nekad su igrači rado dolazili u Hajduk i u prvi plan isticali sjajnu atmosferu na stadionu i redovito igranje u Europi. Ne bi bilo čudo da nakon ove blamaže pobjegnu glavom bez obzira...

No sve je to 'nematerijalna šteta' koju je teško staviti na papir i podvući crtu, no postoji i ono što se može izračunati, a to je direktna šteta koju je Hajduk pretrpio. Krenimo od nagrada koje UEFA uplaćuje za prolaz, a koja u prvom pretkolu iznosi 240.000 eura, u drugom 260.000 eura, trećem 280.000 eura, do zadnjeg pretkola, odnosno doigravanja, koje vrijedi 300.000 eura.

O grupnoj fazi ne treba ni trošiti riječi. Jasno, pitanje je do kud bi Hajduk dogurao i koliko bi odigrao utakmica, ali samo ispadanje u prvom pretkolu koštalo ga je 260.000 eura.

Izgubit će Hajduk milijunski iznos i od neprodanih ulaznica. Ako pretpostavimo da bi stadion bio jednako pun kao i u dosadašnjim europskim izletima, te ako odbijemo pretplatnike koji imaju besplatan ulaz, po svakom domaćem europskom susretu Hajduk je izgubio između 250 i 300.000 eura, a u zadnjoj fazi doigravanja i puno više. Konkretno, samo na ispadanju od Gzire blagajna Hajduka ostati će praznija za otprilike 250 - 300.000 eura.

Na spomenute iznose treba naravno dodati i gubitak sponzora, zarade na stadionu i oko stadiona na dan utakmica... Na svu sreću ne i gubitak novca od TV prava, jer Hajduk ima višegodišnji fiksni ugovor s HT-om za prijenose europskih utakmica, na koji ne utječe ni njihov broj, kao ni na atraktivnost protivnika.

Jasno, treba uzeti u obzir i troškove organizacije utakmica, putovanja, eventualne kazne UEFA-e..., tako da je teško precizno izračunati i direktno izgubljenu zaradu. Ako pretpostavimo da bi se Hajduk plasirao do faze doigravanja, što je uostalom uoči sezone i predstavljeno kao cilj kluba, direktno izgubljena dobit od nagrada UEFE i prodanih ulaznica može se procijeniti na oko 10 milijuna kuna.