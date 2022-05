Zdravlje mi je na prvom mjestu, sada sam postala vođa puta, a naše mlade cure su fantastične!

Hrvatska je prvog dana Europskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Manchesteru dohvatila tri medalje. Sestre Bruna i Ivana Duvančić, te Josip Teskera osvojili su svoje prve medalje na velikim natjecanjima, naši su se taekwondoaši osladili s tri bronce. Zasluženo, kapa do poda. Nažalost, od nastupa na Europskom prvenstvu morala je, zbog problema s dijabetesom, odustati Kristina Tomić.

- Sada sam postala vođa puta, joj koliko tu ima posla, haha. Samo trčim gore-dolje, bavim se svakakvim stvarima. Ma puno mi se lakše boriti nego raditi ovakve stvari, haha - javila se iz Manchestera ipak dobro raspoložena Kristina Tomić, pa nastavila:

- Ovoga puta sam sebe i svoje zdravlje stavila na prvo mjesto, dugo sam prednost davala svojim sportskim rezultatima. Ali, zdravlje je najvažnije. Odradila sam pripreme, ali moja dijagnoza dijabetesa ne dozvoljava brzo gubljenje kilograma, pa sam odustala od natjecanja. I dalje vjerujem da ću se natjecati, i dalje nizati dobre rezultate, ali sada jednostavno nisam mogla ići protiv sebe. Baš sam se isplakala zadnjih dana, ali sada sam opet jako dobro, pa i najveća navijačica svih naših boraca.

A kako Kristina vidi naše mlade adute koje su već prvog dana oduševile sportsku javnost?

- Ma naše mlade cure su fantastične, one mene ni najmanje nisu iznenadile. Upoznala sam ih kakve su, trenirale smo zajedno, pa sam bila svjesna da one mogu do velikih rezultata. Kondicijski su savršeno pripremljene, mogu držati visoki presing, pa ne čudi niti što je Ivana Duvančić pobijedila dvostruku osvajačicu medalja s Olimpijskih Igara Tijanu Bogdanović. I to uvjerljivo - priča Kristina Tomić, pa dodaje:

- Ma mi stvarno ne trebamo brinuti za budućnost taekwondoa, naše se cure tako sjajno razvijaju, to je užitak gledati. Ma ne samo Bruna i Ivana, već tu ima toliko kvalitetnih mladih cura, vjerujem da će još neke od njih na ovom Europskom prvenstvu napraviti velike rezultate. Želim im svu sreću u tome - završila je Kristina Tomić.

